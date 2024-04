Concejo: cuatro proyectos recibieron despacho

En comparación a la semana anterior, el clima que se vivió ayer en la reunión de comisión de los días lunes del Concejo Municipal fue mucho más distendido entre los ediles que dieron luz verde a cuatro variados proyectos. Luego de algunas idas y vueltas, tuvo despacho el proyecto de Ordenanza cuya principal promotora fue la concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe Carla Boidi. Puntalmente, tiene que ver con el pedido de adhesión de la Municipalidad de Rafaela a la Ley Provincial Nº 14.191, que establece el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, que son los de aleación, como el cobre y el aluminio. Son bastantes los motivos que explica su Considerando, destacándose “que el presente instrumento posee como finalidad crear condiciones de seguridad en el proceso comercial al que refiere, tendiente a la prevención y represión de potenciales actividades delictivas, evitando el tráfico de piezas ilegítimamente obtenidas. Al respecto, Boidi explicó: “Trabajamos el proyecto con Mabel (Fossatti), y la duda sobre el mismo era si se podía aplicar. Por ello nos comunicamos con el Secretario de Registro Provincial de Desarmaderos Matías Figueroa Escauriza, quien asumió el compromiso asegurando que las áreas van a estar trabajando en esto a nivel provincial. Por eso seguimos avanzando en el tema”. Cabe aclarar que el Municipio tendrá un rol colaborativo en la gestión, mientras que la aplicación de la presente Ordenanza será el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, o el organismo que la sustituya en sus competencias.

Por otra parte, a través de un proyecto de Resolución, la oposición solicitó al Poder Judicial de la Provincia que arbitre los medios necesarios para incorporar nuevos fiscales en la órbita del Ministerio Público de la Acusación del Distrito Judicial Nº 5 de la 5ª Circunscripción, dado el caudal de delitos cometidos en dicha área. Dicha inquietud surgió a partir de la visita que el Fiscal Regional Carlos Vottero realizó a la sala del sexto piso el pasado nueve de abril, oportunidad en la que dialogó con el Cuerpo Legislativo sobre varios temas que estaban en agenda. En el Considerando del mencionado documento, se expresa “que cuando se creó el MPA, en 2014, eran 12 fiscales los asignados para Rafaela y su jurisdicción; que en la actualidad se cuenta con siete fiscales, de los cuales uno está destinado a los casos de frontera, dos a delitos de violencia de género y uno más desarrollando tareas en la localidad de Sunchales y pueblos aledaños, por lo que quedan disponibles sólo 3 para atender el resto de los temas; y que el fundamento de esta solicitud radica en garantizar el acceso a una justicia plena y eficiente, lográndose esto, entre otras medidas, con una mayor presencia de fiscales que puedan abordar y resolver los casos ya consumados de manera más efectiva. En diálogo con este Diario, la concejal Soltermam valoró la visita del fiscal aclarándoles ciertas dudas, y comentándoles cómo están trabajando en el MPA desde su llegada. “Esto va en consonancia con los reclamos que venimos haciendo al gobierno provincial en cuanto a la necesidad de sumar recursos humanos a la Unidad Regional 5°”, expresó la concejal haciendo mención a los 48 agentes que formaban parte de las PAT y fueron enviados recientemente a Rosario.



Ingresada un par de semanas atrás, y anticipada por este Diario en su edición del 11 de abril, el concejal de Juntos por el Cambio Ceferino Mondino expuso ante los demás ediles la minuta a través de la cual, recuperando una ordenanza aprobada en 1993, se solicita al DEM analice la viabilidad "activar" la creación del Museo Municipal del Deporte en la ciudad. “Que, a pesar de la existencia de dicha normativa, al día de la fecha no se han tomado las acciones necesarias para garantizar su operatividad de manera efectiva. Que, resulta importante disponer de un espacio donde los mejores recuerdos del deporte local puedan ser plasmados para ser conocidos y visitados por las presentes y futuras generaciones”, expresan los Fundamentos. “Por una charla con periodistas deportivos de la ciudad, y a través de mi vínculo con el deporte, me habían hablado sobre esto. La verdad que yo desconocía la existencia de esta ordenanza y Mabel (Fossatti) fue quien me comentó que ya existía una ordenanza al respecto. La idea sería pedirle al Poder Ejecutivo que vea la posibilidad de activar estos mecanismos convocando a los medios y deportistas de la ciudad que tienen muy buena predisposición. Hoy no sería tanto hablar del lugar físico sino empezar a hacer un relevamiento de toda esa información para que no se pierda, formar un equipo de trabajo y luego entre todos, ir viendo la mejor estrategia para que la ciudad lo pueda aprovechar, no solo para no perder la historia, sino para generar un valor agregado en el turismo local. Me gustaría que el Concejo me acompañe en esta iniciativa porque la historia del deporte es de toda la ciudad”. Y Fossatti se sumó recalcando que será una oportunidad para incluir a todos los deportes. “Hay mucha historia para recopilar”, afirmó. Culminando su discurso, el concejal Mondino recalcó que la idea es que nadie se apropie políticamente de ningún logro de los deportistas. “Que la historia quede enmarcada en el esfuerzo personal, de los equipos y de sus familias, porque el Estado hasta el día de hoy, ha sido pasivo”, subrayó.

Otra Minuta de Comunicación, propuesta por la oposición, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe el estado de la entrega de la asistencia alimentaria tanto a personas físicas, como a instituciones de la ciudad de manera “comparativa” con respecto al año 2023, considerándolo cualitativa y cuantitativamente. Los fundamentos en lo que se sustenta el pedido, es que “en Rafaela hace tiempo el Estado local viene asistiendo con alimentos a vecinos e instituciones, y no desconociendo la coyuntura marcada por la incertidumbre económica y el pronunciado aumento de los precios que no fue acompañado por un ajuste en los salarios, se hace necesario saber el estado de la asistencia alimentaria. Al defenderlo, la concejal Soltermam manifestó: “Esto no solo por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, sino también por el aumento de la desocupación. Le solicitamos al Dr. Gabriel Cáceres de la Secretaria de Desarrollo Humano y Salud, información al respecto para tener un panorama de cómo se está trabajando en la ciudad”.