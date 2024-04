Estafas bancarias: como evitarlas

Desde hace ya un tiempo, comenzó a circular una modalidad de estafa por medios telefónicos y digitales. Ya sea mediante un llamado telefónico (vishing) o mediante un link que redirige a una página falsa (phising), los ciberdelincuentes, utilizando ardides y engaños que crean situaciones o apariencias que generan confianza, logrando así obtener datos personales para finalmente vaciar las cuentas bancarias, sacar préstamos y otras operaciones que afectan los intereses económicos de los consumidores.

Ante estas situaciones, la prevención y manejo cuidadoso de datos personales y cuentas es esencial. Por ello, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) aconseja:



* Realizar operaciones en sitios web cuyo link comience con el candado y/o con la denominación “https”, lo que significa que es una web segura.



* Nunca brindar información sobre nuestras cuentas telefónicamente, ni a través de Whastapp o redes sociales. Las entidades financieras y otras, ya sea públicas o privadas, nunca solicitan datos personales por ningún medio de comunicación. Ante la duda: cortar y luego llamar al número oficial del banco o entidad.



* Nunca ir a un cajero automático por indicación de una persona que nos promete algún premio o beneficio.

* Elegir realizar compras en sitios webs conocidos o en marketplaces. Si vas a comprar a través de una red social, hacerlo si te redirige a un Marketplace. Si solamente te comparten datos de un CBU no resulta recomendable transferir dinero allí, pero si aún así querés comprar, previo a transferir tu dinero, chequeá en AFIP y BCRA que el titular de dicha cuenta no esté afectado patrimonialmente: eso sería un indicio sobre una situación de irregularidad.



* Elegir operar homebanking desde la app correspondiente y no desde la web, ya que pueden aparecer páginas mellizas, que imitan a la oficial. Si aún lo hacés así, evitá ingresar en las primeras páginas que te aparecen en tu búsqueda web y que llevan la inscripción de “patrocinado”, eso significa que son páginas pagas para publicitarlas y darles más movimiento y lograr que ingresen muchas personas. No hagas click ahí.



* Desconfiar si llega un mensajito diciendo que sos ganador de un premio o si ofrecen un beneficio excepcionalmente bueno, pero para eso te piden datos bancarios, o que ingreses a tu cuenta, o les pases una clave, un token u otra información sensible.



* Si necesitás ayuda para operar en un cajero automático, dirigite a un empleado del banco, no la aceptes de un extraño. Alguien puede ofrecerse a ayudarnos y aprovechar para clonar nuestra tarjeta y conocer la clave. O pueden ofrecernos su teléfono, tablet o computadora para abrir la app del banco o el homebanking. Y así conservar los datos de nuestra cuenta.



* Realizar captura de pantalla de todas las operaciones que se vayan haciendo. Guardar comprobantes. Van a ser necesarios en caso de inconvenientes.



Por otra parte, si fuiste víctima de estafa realiza siempre la denuncia penal en la fiscalía o centro territorial de denuncias más cercano, aportando toda la información posible que sume para iniciar la investigación penal.



Cuando del otro lado de la estafa cometida por un tercero haya una entidad que califique como “proveedor” según la Ley de Defensa del Consumidor, y quede entablada una relación de consumo (ej: cuando hay un banco o entidad financiera, o cuando hay un vendedor “real” a través de una web o red social), en esos casos podés también realizar el reclamo ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor, de forma virtual en el siguiente link: https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores o personalmente, mediante turno en https://www.rafaela.gob.ar/turnos/Default.aspx?t=3&g=2