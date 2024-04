Atlético de Rafaela perdió un partido increíble con San Telmo

Atlético de Rafaela no pudo con San Telmo y ya suma ocho sin ganar, con cuatro derrotas al hilo.

Atlético de Rafaela parecía que se quedaba con la victoria que tanto necesita pero sumó una nueva desazón en la Primera Nacional, temporada 2024.

Con gol de Lucas Albertengo la Crema se imponía 1 a 0 en la lluviosa tarde de domingo. En 43 del complemento Gabriel Ramírez igualó el marcador desde el punto penal para San Telmo y en 45 Matías Salerno le terminó dando la victoria al Candombero, que se sube a la cima de las posiciones junto a Colón de Santa Fe, ambos con 25 puntos.

Atlético sigue con 9 puntos hundiéndose en la tabla y ya son ocho sin ganar, con cuatro derrotas al hilo.

La primera del encuentro la tuvo la visita por intermedio de Rodrigo González y un remate que se fue apenas ancho, cuando buscó el ponerla cruzado al palo más lejano de Mayco Bergia.

En 24 minutos Portillo se asoció con Berrondo por la derecha y este último llegó a línea de fondo, enganchó, se perfiló para definir y buscó el primer palo pero Bustos mandó con su pie izquierdo el balón al córner.

Unos minutos después Matías Fissore metió un remate desviado.

En 30 minutos, entre Bergia y el palo salvaron a la Crema. Todo nació con Atlético en ataque y una mala entrega de Jonás Aguirre que se la dio a un rival y desde allí salió la contra que terminó con José Barreto definiendo algo impreciso y la gran respuesta del 1 celeste para desviar el remate.

A los 42 otra vez el poste salvó a Atlético, en este caso el travesaño ante un cabezazo de Barreto, que Bergia no llegaba a detener.

En 4 minutos del complemento, un pelotazo de Colombo llegó a los pies de Jonás Aguirre quien asistió a Nazareno Fúnez y el rosarino ensayo un remate que contuvo bien, seguro, el 1 visitante.

A los 29 minutos y cuando Atlético no podía entrarle apareció Jonás para asistir a Lucas Alberetngo que no perdonó y anotó el 1 a 0 para la ‘Crema’.

En una contra Atlético tuvo el 2-0 por intermedio de Francesco Toldo pero la pelota nunca terminó de entrar y el palo salvó a San Telmo. En la contra el Candombero se encontró con un penal para igualar el encuentro, y en la siguiente se lo ganó.

En 43 minutos y de penal la visita llegó al empate por intermedio de Gabriel Ramírez, que la puso en el palo derecho de Bergia que adivinó pero no alcanzó a detener el remate con su mano derecha. A los 45 minutos, Matías Salerno aprovecho un desconcierto en el área albiceleste y la empujo para poner el 2 a 1.



LAS FORMACIONES Y SÍNTESIS DEL ENCUENTRO

ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Mayco Bergia; 4-Ayrton Portillo, 2-Rodrigo Colombo, 6-Francisco Oliver y 3-Franco Quiróz; 8-Augusto Berrondo, 5-Matías Fissore, 7-Juan Capurro y 11-Jonás Aguirre; 10-Lucas Albertengo y 9-Nazareno Fúnez. Suplentes: 12-Ignacio Turnes, 16-Lisandro Merlino, 15-Emiliano Agüero, 14-Joaquín Stizza, 19-Gino Albertengo. DT: Ricardo Pancaldo.

SAN TELMO: 1-Brian Bustos; 4-Martín Vallejos, 2-Héctor González, 6-Agustín Lamosa y 3-Rodrigo Ayala; 11-José Barreto, 8-Emiliano Franco Pola, 5-Gabriel Ramírez, 10-Adrián Fernández y 7-Rodrigo González; 9-Franco Ayunta. Suplentes: 12-Matías Balderrama, 14-Leonel Polacchi, 15-Jaun Yangali, 17-Gonzalo Giménez. DT: Alfredo Grelak.

Goles en el segundo tiempo: 29m Lucas Albertengo (AR), 43m de penal Gabriel Ramírez (ST) y 45m Matías Salerno (ST).

Cambios: ST 16m 13-Nicolás Koslovsky x Berrondo (AR), 19m 13-Gianfranco Lillo x Ayunta (ST), 25m 17-Juan Galeano x Fissore y 20-Francesco Toldo x Fúnez (AR), 26m 19-Nicolás Heiz x Barreto, 16-Alex Cosi x A. Fernández y 18-Germán Mayenfisch x R. González (ST), 40m 20-Matías Salerno x Franco Pola (ST), 48m 18-Patricio Vidal x Aguirre (AR).



Amarrillas: Lucas Albertengo (AR); Gianfranco Lillo (ST)