La Crema recibe a San Telmo y buscará cortar con unas cuantas rachas negativas

Atlético de Rafaela recibirá este domingo a San Telmo en uno de los encuentros que le darán continuidad a la fecha 12 del torneo de la Primera Nacional.

El juego comenzará a las 18.30hs y será arbitrado por Fabrizio Llobet. Se podrá seguir vía streaming por TyC Sports Play.

La ‘Crema’ no tendrá un rival sencillo por delante pero la necesidad lo obliga a tomar el encuentro ante el ‘Candombero’, uno de los protagonistas de la zona B, como una final. Será el debut como local para el flamante entrenador, Ricardo Pancaldo, quien debutó el pasado fin de semana con caída 2-0 ante Chaco For Ever. El santafesino llegó para reemplazar a Ezequiel Medrán, despedido en la fecha 10.

Atlético buscará cortar en la tarde de hoy con unas cuantas rachas negativas. Suma siete encuentros sin triunfos, acumula tres derrotas seguidas y hace cuatro juegos que no logra convertir goles.

Jugando en el Monumental de barrio Alberdi, Atlético sólo ganó uno (4-1 vs Gimnasia de Mendoza), luego empató 2 (ambos 0-0 vs Mitre y Brown de Adrogué) y perdió 2 (2-1 ante Morón y 1-0 vs Defensores de Belgrano).

En lo que respecta al equipo, Pancaldo tiene en mente repetir la misma formación inicial que utilizó en la fecha anterior pero Rodrigo Colombo, con una molestia física, es duda y si no llega en su lugar ingresará Nicolás Kozlovsky.

El plantel albiceleste concentró en la noche de ayer, algo que no venía realizando en lo que iba de la temporada 2024.

SAN TELMO, EL RIVAL DE HOY

El equipo que conduce Alfredo Grelak viene siendo uno de los protagonistas de la zona B, junto a Colón de Santa Fe, peleando en los primeros puestos. Con 22 puntos ocupa el segundo lugar de la tabla, fruto de 6 triunfos y 4 empates, con apenas 1 derrota. Marcó 15 goles y recibió, apenas 5.

Viene de igualar 0-0 con Arsenal de Sarandí en el Interzonal y así cortó una racha de tres victorias en fila. Su goleador es José Barreto, con 5 tantos.



HISTORIAL DE PARTIDOS



Atlético de Rafaela y San Telmo se enfrentaron en tres ocasiones en el profesionalismo, siempre por la Primera Nacional. Dos en el Monumental de barrio Alberdi, con victoria y empate; y una en Buenos Aires, con división de puntos. ¿Lo bueno? La Crema no perdió ante el ‘Candombero’.

El último enfrentamiento, en la temporada 2022, fue 2-1 en Alberdi con triunfo local con goles de Fabricio Fontanini y Gonzalo Lencina.



POSICIONES DE LA ZONA B



Colón 25, puntos; San Telmo 22; Defensores de Belgrano 20; Aldosivi 20; Gimnasia de Salta 18, Nueva Chicago 17; Temperley 16; Defensores Unidos 16; Atlanta 16; Estudiantes Rio Cuarto 14; Mitre (SdE) 14; Dep. Morón 14; Gimnasia Mendoza 13; Chaco For Ever 12; Deportivo Madryn 12; Almagro 11; Atlético de Rafaela 9; Almirante Brown 8; Brown de Adrogué 5.

LAS POSIBLES FORMACIONES

ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Rodrigo Colombo o Nicolás Kozlovsky, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Augusto Berrondo, Matías Fissore, Juan Capurro y Jonás Aguirre; Lucas Albertengo y Nazareno Fúnez. Suplentes: Ignacio Turnes, Koslovsky o Colombo, Lisandro Merlino, Emiliano Agüero, Joaquín Stizza, Juan Galeano, Gino Albertengo, Patricio Vidal y Francesco Toldo. DT: Ricardo Pancaldo.

SAN TELMO: Brian Bustos; Martín Vallejos, Héctor González, Agustín Lamosa y Rodrigo Ayala; Emiliano Franco Pola, Gabriel Ramírez, Adrián Fernández y Rodrigo González o Iñaki Larthirigoyen; José Barreto y Franco Tisera o Franco Ayunta). Suplentes: Matías Balderrama, Alex Cossi, Gianfranco Lillo Herdt, Germán Mayenfisch, Ayunta o Tisera, Juan Yangali, Leonel Pollacchi, Nicolás Heiz y Matías Salerno. DT: Alfredo Grelak.