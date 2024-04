Más de 10 mil empleados suspendidos en Santa Fe, la mayoría en el rubro vigilancia y seguridad privada

De acuerdo a los datos oficiales que se manejan desde el Ministerio de Trabajo, en la provincia de Santa Fe hay 10.695 empleados suspendidos, de los cuales la mitad pertenecen al sector de la seguridad privada. En total son unas 60 empresas, de las cuales 30 ya venían con suspensiones desde noviembre del año pasado.

El hecho de que más de la mitad de esos trabajadores (5.794) pertenezcan al sector de vigilancia puede ser revelador del ajuste que están realizando muchas empresas privadas, entendiendo que los gastos en seguridad son uno de los primeros recortes en realizarse.

Por detrás, le siguen trabadores metalúrgicos, con un total de 2.470 empleados; el área de la construcción, con 1.076 obreros afectados, y del sector gastronómico, con 519 empleados suspendidos.

Más atrás le siguen trabajadores de la sanidad (367 suspensiones en Rosario), rubros como la alimentación (65) químicos (164); industria del vidrio (223) y plástico (17).

Esta situación se produce en el contexto de una profunda crisis, en medio de una marcada recesión y de una caída de la actividad económica que golpea a todos los sectores generadores de empleo.

LA INDUSTRIA SANTAFESINA ESPERA

POR UNA RECUPERACION RAPIDA

Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, reveló que "casi no hay rama de la industria que no tenga una caída importante, lo que repercute en la actividad de la planta; como también el incremento de costos". "Decíamos a principio de años que las empresas van adelantando vacaciones, van suspendiendo horas extras. Hasta que llega el momento en que no tenés pedidos y no podés seguir comiéndote la materia prima que tenés. Entonces, lo que te queda es empezar con las suspensiones", graficó.

Advirtió que "por ahora no estamos viendo despidos" y pidió por "una recuperación de la actividad de forma pronta porque vendría bien para recuperar esto que se está perdiendo". Aclaró que los Procedimientos Preventivos de Crisis es para casos muy especiales, orientados a empresas "que están con graves problemas de actividad".

En ese sentido, explicó: "Lo que está ocurriendo ahora son suspensiones, acogiéndose al artículo 223 bis que simplemente se comunica al Ministerio de Trabajo la suspensión y se acuerda entre la empresa y el gremio una suma fija no remunerativa para el empleado. La empresa lo que se ahorra son los aportes previsionales y patronales por el término que dure la suspensión".

Consultado sobre la posibilidad de que empresas no puedan superar la crisis, el industrial indicó: "Va de la mano del mercado, de las medidas macroeconómicas que sigue tomando el gobierno. Con un 200 y pico por ciento de inflación, el ajuste se veía venir, con una cesación de pagos con el comercio exterior, con un atraso importante en lo que es precios relativos. Con todos los problemas que teníamos, algo debíamos hacer. El gobierno lo hizo y con una crudeza muy importante, sobre todo para el sector productivo y asalariado, lo cual repercute en la actividad económica y de lleno en todo lo que es pyme industrial".

En declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10", Taborda indicó que "la recuperación de la economía va a ir de la mano de la recuperación del país". Se mostró preocupado por el impacto que podrán tener algunas medidas nacionales, como la apertura de importaciones: "Nos deja en un plano de desigualdad muy importante porque tenemos empresas argentinas que producen en este contexto, que aportan, que pagan sus impuestos, que absorben el aumento de tarifas, que dan trabajo al empleo nacional y estamos en una competencia muy desigual con el exterior".

SEGUN OLIVARES, HAY "OBSTACULOS

EN LA DESACELERACION INFLACIONARIA"

“Tengo la obligación de ser lo más realista posible, por la función que me toca desempeñar", dijo el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, cuando fue consultado por la macroeconomía del país y la posibilidad de que aparezcan "brotes verdes" en el segundo semestre del año. El titular de la cartera económica puso en duda que se pueda mantener a este ritmo la "desaceleración de la inflación" y se mostró pesimista con la reactivación económica para la segunda parte del año.

“No veo que en los próximos meses continúe un ritmo de desaceleración de la inflación, como el que vimos hasta ahora. ¿Por qué? Por el impacto de los precios regulados. Por lo tanto, va a empezar a haber ciertos obstáculos para la desaceleración inflacionaria". En declaraciones a LT10, el funcionario agregó: “Estamos teniendo una recesión. Ya estamos cerca de 5 puntos del PBI, sumados a la caída del 1,6% del PBI del 2023".

En esa línea enfatizó: "Esa es la realidad que vemos hoy. Podemos ver una posible estabilización de las variables monetarias en dos o tres meses, pero la verdad es que todavía no se visualizan sectores que puedan estar en una etapa de reactivación económica. Por el contrario, todavía hay sectores que están tratando de contener empleo y lidiando con los impactos que están teniendo". Para Pablo Olivares, "avanzado ya el segundo semestre, lo más probable es que sigamos en una situación recesiva".