CRAR retornó al triunfo en Paraná

Haciendo realidad esa vieja frase del deporte que cada fin de semana te da revancha, el Círculo Rafaelino de Rugby se reencontró con el triunfo en Paraná. Este sábado derrotó a Tilcara en el predio de Sauce Montrull por 15 a 12 y recuperó el segundo puesto en la tabla de posiciones del certamen de segunda división del TRL.

En uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha, los puntos del equipo Verde fueron aportados por los tries de Gonzalo Clemenz (10′ PT) y Ticiano Hang (34′ PT), más un penal (2′ ST) y una conversión de Martín Bocco (34′ PT).

La escuadra de Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba presentó esta formación inicial: 1- Gabriel Morales, 2- Martín Barberis, 3- Jonatan Viotti; 4- Gonzalo Clemenz, 5- Ticiano Hang; 6- Ian Trossero, 7- Juan Cruz Karlen, 8- Facundo Aimo; 9- Agustín Cesano, 10- Martín Bocco; 11- Mateo Ferrero, 12- Santiago Albrecht, 13- Manuel Mandrille, 14- Esteban Appo; 15- Jerónimo Ribero.

Cambios: inicio ST Gian Allassino por Hang; 51′ Tomás Ferrero por Mandrille; 58′ Franco Davicino por Trossero; 61′ Benjamín Acosta por Cesano; 73′ Tobías Cavallo por Albrecht.

La jornada fue ideal fue para el elenco rafaelino luego de la fecha anterior negativa con Alma Juniors. Hoy se impuso también en pre-reserva, por 36 a 26; y en reserva, por 40 a 36.

LOS DEMAS RESULTADOS

Alma Juniors 20 - Jockey de Venado Tuerto 33

La Salle Jobson 26- Provincial 32

Logaritmo 72 - Pampas 10.

POSICIONES

Jockey de Venado Tuerto 25 puntos; CRAR y Tilcara 18; Provincial 15; Logaritmo 11; Los Caranchos 10; Alma Juniors 5; La Salle y Los Pampas 10.

Próxima fecha (6ª, 27/4): Los Pampas vs. La Salle; Provincial vs. Alma Juniors; Jockey (VT) vs. Tilcara y CRAR vs. Los Caranchos. Libre: Logaritmo.