Más de 3500 personas ya se inscribieron a la subasta de 40 vehículos decomisados al delito

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizará este jueves 25 de abril la subasta pública de 40 vehículos que fueron decomisados al delito. Más de 3500 personas ya se inscribieron para participar de este remate que se llevará a cabo a las 16 en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario.

Los bienes a rematar en esta oportunidad son 21 autos, 6 pick up, 12 motos y un auto de colección. Tendrán como precio base entre un 40 % y un 60 % del valor de mercado. A los vehículos se les cambia el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, para brindar seguridad a las personas que estén interesadas en adquirirlos.

Las inscripciones para participar de la subasta están abiertas hasta la medianoche de este domingo y se realiza completando un formulario en www.santafe.gov.ar/subasta. Cabe destacar que la inscripción para participar del remate es un requisito obligatorio, ya que se realizará un cruzamiento de datos sobre antecedentes penales y para verificar que los interesados no tengan vínculos con organizaciones criminales.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la importancia en la lucha contra el delito, Se trata de una verdadera política de Estado, porque no sólo se secuestra lo que más quieren las organizaciones criminales: sus bienes y su dinero; sino que además el Estado se los apropia y los pone al servicio público o los subasta”, como en este caso.

SORTEO DE MARTILLEROS

Para la realización de la subasta se firmó un convenio con los Colegios de Martilleros de la primera y segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Los profesionales, que fueron sorteados esta semana, prestarán colaboración con el desarrollo de los remates de los bienes decomisados a diferentes organizaciones criminales.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, afirmó que “como nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, realizamos el sorteo de los martilleros que van a participar de la próxima subasta. Este proceso está marcado en un marco de transparencia para que toda la ciudadanía pueda ir viendo todas las instancias”. Respecto al sorteo, Figueroa Escauriza explicó: “Sorteamos los martilleros que participarán de la primera circunscripción, donde había 147 martilleros inscriptos; y la segunda circunscripción, donde se inscribieron 137 profesionales. Se seleccionaron 8 titulares y 5 suplentes de cada circunscripción”. Los martilleros sorteados de la primera circunscripción son de 1 de Rafaela, 1 de Zenón Pereyra, 1 de San Justo, 1 de Santo Tomé, 3 de la ciudad de Santa Fe y 1 de Santa Clara de Buena Vista. En tanto, del sorteo de la segunda circunscripción pertenecen a 1 de Villa Amelia, 5 de Rosario, 1 de Villa Constitución y 1 de Rosario.

SOBRE LA APRAD

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Puede tratarse de autos, insumos informáticos, celulares, o joyas, entre otros elementos.

En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, como ya se hizo por parte de la actual gestión, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados -procedimientos de este tipo se realizan actualmente en Rosario y Santo Tomé, donde la Aprad tiene depósitos-. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.