Ferro y Ben Hur repartieron puntos en el Regional Juvenil

El día jueves se disputó la segunda fecha del Torneo Regional Juvenil AFA donde se enfrentaron dos de los equipos de nuestra ciudad que participan del certamen. En Los Nogales, Ferrocarril del Estado y Ben Hur repartieron puntos, ya que hubo un triunfo por cada lado y un empate.

En esta primera etapa, ambos equipos integran la Zona “D”, al igual que 9 de Julio que jugará el miércoles que viene con su homónimo de Morteros.

Este es el detalle de resultados y goleadores:

Sub 13: Ferro 1 (Thiago Jaime) vs Ben Hur 1 (Francisco Perdomo).

Sub 15: Ferro 0 vs Ben Hur 4 (Jeremías Restelli, Bautista Esborraz, Tiago Álvarez y Alfonso Bessone).

Sub 17: Ferro 4 (Federico Toselli y Alan Sosa -3-) vs Ben Hur 3 (Mateo Spila, Baltazar Hang y Matías Herrero).

La próxima fecha se jugará el 30 de abril.