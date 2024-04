Triunfos de Quilmes, Ben Hur, Independiente y Unión

Los cuatro encuentros correspondientes a la tercera fecha del torneo «Jorge Cagliero» de primera división masculino de la Asociación Rafaelina de Basquetbol se disputaron en la noche del viernes.

Uno de los que ganó ante su público fue Argentino Quilmes, por 67 a 61 en el duelo de punteros ante Atlético, y como tuvo fecha libre Libertad que también había ganado los dos juegos anteriores, el elenco de Gerardo Velasco es ahora el único líder.

Los perimetrales Lázaro Vacaflor y Alexis Bustamante lideraron el goleo local, mientras que Benjamín Caballero tuvo la mayor cantidad de tantos de la Crema.

También ganó de local Ben Hur ante Racing de San Cristóbal por 78 a 66 logrando su primer éxito, con 26 puntos de Santiago Caligaris, mientras que de visitantes se impusieron Unión (81 a 56) a 9 de Julio, e Independiente (67 a 48, con 21 puntos de Gabriel Bravo).

A continuación los principales datos de la jornada:

QUILMES 67 – ATLETICO RAFAELA 61

Parciales: 17 iguales, 34-25 y 50-42.

Principales goleadores: Lázaro Vacaflor 16, Alexis Bustamante 16, Agustín Leonardi 12 (Q); Benjamín Caballero 19, Lorenzo Giordano 13, Gonzalo Nasi 10 (AR).

9 DE JULIO 56 – UNION 81

Parciales: 12-26, 27-50 y 40-67.

Principales goleadores: Agustin Chiavassa 15, Facundo Chiabotto 13 y Siro Bruno 12 (9); Nicolás Zurvera 13, Mateo Porporatto 13 y Agustín Borda Bossana 12 (U).

BEN HUR 78 – RACING 66

Parciales: 20-19, 39-42 y 59-56.

Principales goleadores: Santiago Caligaris 26, Jano Rose 13 y Franco Mohamed 8 (BH); Diego Pérez 27, Brian Mackiewicz 14 y Gonzalo Piri 11 (R).

PEÑAROL 48 – INDEPENDIENTE 67

Parciales: 14-19, 22-44 y 35-54.

Principales goleadores: Oscar Bonzi 12, Gastón Perassi 10, Diego Ruiz 7 (P); Gabriel Bravo 21, Lorenzo Turco 15; Gian Storani y Alejandro Bertorello 7 (CAI).

Posiciones: Quilmes 6 puntos; Atlético e Independiente 5; Libertad, Ben Hur y Racing 4; Unión y 9 de Julio 3; y Peñarol 2.

Próxima fecha (4ª): Independiente vs. Atlético; Libertad vs. Ben Hur; Racing vs. Peñarol y Unión vs. Quilmes. Libre: 9 de Julio.