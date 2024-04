Pancaldo, con una duda central

Ricardo Pancaldo prepara al equipo para recibir este domingo a San Telmo, donde buscará tener su primera alegría como entrenador de Atlético de Rafaela tras lo que fue su estreno con derrota por 2-0 ante Chaco For Ever.

La ‘Crema’ recibirá al ‘Candombero’, uno de los protagonistas que tiene la zona B de la Primera Nacional, este domingo a las 18.30hs en el estadio Monumental. Fabrizio Llobet será el árbitro de dicho compromiso, por la fecha 12.

Siete juegos sin conocer la victoria, tres derrotas al hilo, cuatro sin poder convertir. Un cambio de entrenador. El momento del elenco albiceleste no es para nada sencillo. Los números y el rendimiento así lo demuestran.

Con el afán de comenzar a dejar en el olvido todo eso, Ricardo Pancaldo tiene en mente repetir la misma formación que viene de utilizar en su debut como DT albiceleste. La única duda estaría en la zaga. Rodrigo Colombo tiene una molestia física y si no llega su lugar será ocupado por Nicolás Kozlovsky.

Ante dicho panorama, el probable sería con Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Colombo o Kozlovsky, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Augusto Berrondo, Matías Fissore, Juan Capurro y Jonás Aguirre; Lucas Albertengo y Nazareno Fúnez.

En la semana, Albertengo tuvo algún inconveniente en uno de sus tobillos y si bien el jueves no pudo terminará la práctica estaría para ser de la partida.

El plantel profesional de Atlético volverá a trabajar en la mañana del sábado y luego del entrenamiento quedarán confirmado los convocados.