Plaza Clucellas: Fabián el preceptor

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino).-Luego de 35 años de servicio, acaba de jubilarse com preceptor de la

Escuela de Enseñanza Media N0 302 Aarón Castellanos el señor Fabién Oscar Bruno Costa.

En entrevista con esta corresponsalía recordaba aquel 21 de febrero de 1989 cuando con solo 23 años-todavía soltero- comenzó a prestar sus servicios en el viejo local de la calle Dr Borgna cuando se desempeñaba como directora María Teresa Beldoménico y como secretaria Marta Depiante de Ruffino.

Su primera tarea fue la de conducir el colectivo y la Estanciera después buscando alumnos y profesores de otras localidades, incluso utilizando también el auto particular de su padre Idel.

Su función por siempre ha sido la de mantener el orden, tareas administrativas, velar por el buen comportamiento, siendo: padre, hermano o comisario según las circunstancias.

Se reconoció como una persona frontal, actuando siempre sobre la base de la verdad y haciendo justicia.

Por eso hoy se siente respetado por sus semejantes, algo que incluso lo determinará el tiempo transcurrido.

Siguió diciendo: antes los padres de los alumnos no cuestionan tanto como ahora, se respetaba más a la autoridad, eso fue cambiando con el tiempo.

En su despedida del alumnado bregó para que sean buena gente por sobre todas las cosas, que su ejemplo pueda servir para una localidad mejor.

El pasado 15 de abril en coincidencia con el centésimo décimo séptimo aniversario del club de sus amores, recibió una casa oficial de Unión de Santa Fe, un emotivo video y demás presentes que lo emocionaron.

Agradeció el apoyo incondicional de su esposa Marisa Bellocchio y su hija Valentina, en tanto lo sucederá en el cargo el joven Esteban Ruppen, también de esta localidad.

Siempre muy dispuesto para cuando fue convocado, a partir de ahora desea una vida más tranquila, en las tareas de su casa y dedicarse y colaborar con Club Atlético Florida.

Recordó y agradeció profundamente haberse desempeñado con estos cinco directores: María Teresa Beldoménico, Hugo Vignola, Graciela Torasso de Marquez, Juan Carlos Jalit y Daniela Cervetti, como así también a

su compañera, la secretaria: Claudia Mottard.

Finalmente agradeció a esta corresponsalía a los comercios locales, autoridades, demás instituciones y a la comunidad en general por el apoyo recibido en todo este tiempo.