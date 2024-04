El superávit comercial de marzo fue de 2.059 millones de dólares

El intercambio comercial de marzo fue superavitario en u$s2.059 millones, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este saldo positivo se explica por un aumento del 11,5% de las exportaciones, empujada por la normalización del agro y buen nivel de la actividad minera; y por otra parte por el desplome de las importaciones en un 36,7% interanual, evidenciando el freno económico.

De esta forma, la balanza comercial acumuló cuatro meses consecutivos de superávit comercial con un total de u$s5.271 millones, desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre pasado. Marzo consolida la tendencia positiva iniciada en diciembre de 2023. Este logro se atribuye al aumento en las cantidades exportadas y la reducción en las importadas, aunque se observó un ligero deterioro en los términos del intercambio, del 1,2%.

En marzo, las exportaciones aumentaron 11,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, se observó un descenso de 0,4%, mientras que la tendencia-ciclo tuvo un incremento del 2,4% con respecto a febrero. Los precios disminuyeron 8,0% y las cantidades aumentaron 21,3%.

Las importaciones, en marzo, disminuyeron 36,7% en comparación con marzo del año anterior. En términos desestacionalizados, registraron una disminución de 0,9%, mientras que la tendencia-ciclo descendió 3,6% en relación con febrero. Los precios y cantidades descendieron 6,9% y 32,1%, respectivamente.

En cuanto a los principales socios comerciales, durante marzo el intercambio con Brasil fue superavitario por 40 millones de dólares (US$ 1126 exportados vs US$1086 importados), con China fue deficitaria por 403 millones de dólares (US$ 310 exportados vs US$713 importados), con Estados Unidos también negativa en 44 millones (US$ 380 vs US$ 424).

En lo que hace al primer trimestre del año, la balanza comercial resulta superavitaria en 4.253 millones de dólares, producto de que las exportaciones argentinas totalizaron 17.322 millones de dólares, lo que significó un incremento de 9,0%, mientras que las importaciones sumaron 13.070 millones de dólares, con un descenso de 24,2%. (NA)