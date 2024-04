Los senadores aprobaron un aumento de 4 millones de pesos en sus dietas

El Senado de la Nación aprobó a mano alzada, sin debate, un proyecto de resolución por el cual se aumentarán las dietas a partir de mayo. De esta manera, el sueldo en mano de los senadores nacionales pasaría de 1,7 a 4 millones de pesos. La iniciativa fue propuesta sobre tablas por el senador salteño Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques. Según explicaron algunos representantes provinciales, el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como Secretario de Estado y su incipiente aumento en su sueldo, motorizó la movida en el recinto senatorial.

Ayer, en la reunión de Labor Parlamentaria la oposición intentó incluirlo de manera oficial, pero sin éxito. Según se pudo ver en el recinto, los cuatro libertarios presentes, Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto no votaron a favor de la medida.

En ese sentido, tampoco levantaron sus manos los senadores radicales de Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto. Junto a ellos se sumaron Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Maximiliano Abad y Flavio Fama; y Beatriz Ávila. También lo hicieron los senadores del Pro Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Alfredo De Angeli, Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling Lara y Victoria Huala.

La acción se da a poco más un mes y una semana de que Villarruel diera marcha atrás con los aumentos convalidados por paritaria, en diciembre pasado, y que había provocado chispazos entre la oficina presidencial y la vice.

En ese momento, Villarruel no estaba convencida de la decisión. De hecho, fuentes cercanas a la abogada dejaron en claro que había sido por pedido expreso de Milei. Aspiraba a consensuar la decisión con los titulares de los bloques.

En esta ocasión, la vicepresidenta aseguró en su defensa que el aumento “es perfectamente legal” y que “no tiene herramienta alguna para frenarla”. “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”, se justificó la vicepresidenta, no haciéndose responsable del incremento en las dietas. A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Villarruel aclaró que ella en su carácter de vicepresidenta no está en condiciones de “obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos” dado que no es senadora. “Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, agregó. “Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, remató.

El aumento de dietas fue instrumentado en medio de la sesión de este jueves, en una jugada que se amasó en secreto durante días para que el presidente Javier Milei no tuviera tiempo para reaccionar y mover hilos para impedirlo. A raíz de esta maniobra, Villarruel quedó envuelta en un escándalo que lo enfrenta a su propia base política y electoral, que considera que el sacrificio económico debe ser una premisa compartida por todos, especialmente por aquellos que ganaron con la consigna de que “no hay plata”. La vicepresidenta ya había autorizado una recomposición de los sueldos de senadores nacionales en un 30% hace un mes atrás, pero tras las críticas que surgieron del propio jefe de Estado, terminó cediendo y retrotrayendo el aumento. Sin embargo, luego de esa decisión ratificó que ella estaba a favor del aumento ya que había que consideraba que la labor de los legisladores debía estar bien recompensada de acuerdo al nivel de responsabilidad institucional que desempeñan.



MILEI APUNTÓ CONTRA LA CASTA TRAS EL AUMENTO

A pocos minutos de finalizar la sesión de hoy, Milei salió al cruce de los senadores en su cuenta oficial de X (ex Twitter): "Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica". De hecho, un senador oficialista le expresó a esta Agencia una frase que va en línea al tuit del jefe de Estado: "La casta se juntó para aumentarse los sueldos". Además, agregó que el mandatario nacional ya estaba advertido de este desenlace.

En ese sentido, el ex presidente Mauricio Macri felicitó al bloque del PRO que no acompañó este jueves el aumento a senadores y aseguró que la Argentina necesita que “todos” estén “comprometidos con la austeridad”.“Quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad”, expresó el titular del PRO en su cuenta de la red social X. (NA)