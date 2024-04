La paritaria docente pasó a cuarto intermedio

Con el objetivo de presentar para el mes de abril una oferta de incremento salarial que esté acorde a los ingresos que la Provincia tuvo en marzo, las autoridades provinciales solicitaron en la reunión de la mesa paritaria que se desarrolló este jueves con el sector docente pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. “Hemos sido muy claros desde el inicio de la gestión en el hecho de poner todo nuestro esfuerzo en acompañar las mejoras salariales en base a los ingresos que tenga Provincia. Esos números correspondientes al mes de marzo todavía no están cerrados, por lo que por recomendación del Ministerio de Economía acordamos pasar a cuarto intermedio para poder realizar una propuesta concreta”, explicó el ministro de Educación, José Goity, al término del encuentro que se realizó en el Ministerio de Trabajo, en la ciudad de Santa Fe.

En diálogo con los medios, comentó también que el encuentro permitió detallar a los gremios el Plan Asistencia Perfecta, que Provincia presentó esta semana con el objetivo de otorgar reconocimientos mensuales y trimestrales a los docentes que no registren inasistencias. “Si bien no es un tema que esté incluido en la paritaria, porque es una decisión del Gobierno, que tiene la facultad para llevarla adelante, obviamente fue un tema que se conversó”, detalló.

En ese sentido, el ministro de Educación reiteró que “queremos premiar a los docentes que hacen un esfuerzo extraordinario”, y remarcó que “de ninguna manera se afecta a los docentes que tengan faltas justificadas, porque van a seguir percibiendo su salario como corresponde” .

Como se sabe, Provincia presentó esta semana el Plan Asistencia Perfecta, que consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar la asistencia docente, que implicará que un maestro que se inicia y con un solo cargo, va a percibir $ 57 mil más por mes, y el de carga más alto, sumará $ 114 mil pesos. Si además tiene asistencia perfecta en el trimestre, se le suma 86 mil al de cargo más bajo y $ 172 mil a los cargos más altos. Es decir: el docente de cargos más bajos que tendrán asistencia perfecta en el trimestre tendrán en suma 257 mil pesos aproximadamente en concepto de incentivo en ese período, y los de cargos más altos sumarán más de $ 500 mil.

Goity remarcó que “el plan se autofinancia: cada recurso que se aporta al incentivo, se genera en el propio sistema. El año pasado, los santafesinos destinamos $ 100 mil millones. La proyección para este año son $250 mil millones. Es mucho dinero, entonces empezamos a trabajar en que reviertan esa situación, como eficientizar los controles e implementar estas políticas para reconocer a aquellos docentes que no faltan”, concluyó.

Goity participó de la paritaria acompañado por las secretarías Carolina Piedrabuena y Daiana Gallo Ambrosis. En representación de los gremios, participó Amsafe, Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, María José Marano, Sergio Bruchini y Patricia Hernández; por Sadop, Pedro Bayúgar, Ricardo Vega, Cecilia de Santa María, Martín Lucero, Claudia Solís y Marcela Mateos; , por AMET, Ernesto Cepeda; por UDA, Daniel Domínguez, Mariela Rossi, Jorge Carlelio.



"CASTIGO"

Al término de la reunión, los sindicatos expresaron el rechazo a este plan y anticiparon que ya hicieron presentaciones para que se dé marcha atrás. Así lo hizo saber Rodrigo Alonso (AMSAFE) en diálogo con la prensa. “Es un castigo para los trabajadores. Implica que los docentes vayamos enfermos a trabajar, es una medida que atenta contra el derecho de los trabajadores y afecta los salarios”, afirmó. En ese sentido, el gremialista sentenció: “El premio implica modificar las condiciones de trabajo". En la misma, desde Sadop rechazó el espíritu de la política y ratificó que las medidas que se tomen deben ser orientadas a fortalecer el poder adquisitivo de los salarios a través de incrementos de sueldos y no de políticas discriminatorias y extorsivas. Al ser consultado por el tema estrictamente salarial, Alonso sostuvo: “El gobierno lo único que comunicó es que está evaluando una propuesta que será entregada la próxima semana y que el día 22 de abril se va a abonar por complementaria el aumento salarial acordado correspondiente a marzo (18%). Estamos esperando la confirmación de fecha de pago para el sector pasivo, que también estaba estipulada en la paritaria se debe abonar por complementaria”. “Continuamos exigiendo el pago de la paritaria 2023 y la conformación de las mesas técnicas para resolver conflictos urgentes que atañen a las y los docentes de escuelas privadas”, sumó Pedro Bayúgar, titular del Sadop.

Posteriormente, el gremio de los docentes públicos santafesinos emitió un comunicado expresando que "desde AMSAFE se rechazó de manera categórica la reinstalación del presentismo, una herramienta de extorsión que ya fracasó en el pasado y que atenta gravemente contra la salud de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Además, se recordó a las autoridades provinciales que es en la mesa paritaria donde deben ser discutidas todas las políticas salariales y las referidas a las condiciones de trabajo. Esta es la primera vez, desde que fueron instituidas las paritarias como herramienta de discusión, que un gobierno provincial toma decisiones respecto de los ingresos docentes por fuera de la Ley que establece las negociaciones colectivas. Asimismo, se planteó también la preocupación ante el intento, por medio de la presentación de un proyecto y la creación de una comisión legislativa, de reformar la ley de jubilaciones de la provincia. AMSAFE dejó en claro que va a resistir y rechazar cualquier intento de cambiar las reglas previsionales y avanzar sobre las conquistas y derechos de los trabajadores activos y jubilados. Finalmente, la representación docente expresó la urgente necesidad de avanzar en una recomposición salarial que contemple la deuda que el gobierno mantiene con el sector docente, como así también se establezca como base de cálculo con los aumentos percibidos. Subrayamos la necesidad del magisterio santafesino, de percibir un salario acorde a la inflación registrada por los organismos públicos de medición".



27 DIAS DE CLASES

Cabe recordar que desde que se puso en marcha el ciclo lectivo 2024, con fecha de inicio el 26 de febrero, hasta el momento hubo 9 días de paro y 27 días hábiles de clases, sumado a los feriados que se han registrado hasta entonces.



EL TURNO DE LOS ESTATALES

Mientras tanto, y con menos ruido en el medio, la paritaria con los gremios estatales ATE y UPCN tendrá un nuevo capítulo este viernes a las 11 hs., en Casa de Gobierno. Cabe recordar que los estatales fueron los primeros en aceptar la última oferta del gobierno provincial que cerró con un 18% para el mes de marzo, con alguna diferencia de porcentajes entre las categorías menores y mayores.