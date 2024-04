El oficialismo frenó intento opositor para atenuar la suba de tributos municipales

La sesión del Concejo Municipal comenzó este jueves con un clima cordial en el salón de actos del Colegio “Nuestra Señora de la Misericordia”, y contó con la presencia de sus autoridades, docentes y estudiantes de la institución, ya que uno de los proyectos aprobados, fue el que declara de Interés Municipal el 125° aniversario su fundación (ver aparte, Pág. 13).

Igualmente, lo más importante se dio en la parte final, y lo que se aguardaba, que fue el debate sobre el proyecto de Ordenanza sobre la Tasa Municipal propuesto por la oposición, un tema caliente y picante que fue tratado el lunes, pero recibió despacho recién el miércoles, tal como lo anunció este Diario en su versión digital, aunque sin la esperada presencia de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, de quienes pretendían recibir explicaciones de la situación del Municipio y tratar de llegar a un acuerdo para que la actualización de la UCM sea gradual.

En este sentido, y a pesar del reclamo de la oposición para atenuar la suba de tributos municipales, el Departamento Ejecutivo Municipal no tuvo mayores complicaciones para aplicar desde mayo un incremento del 95% en la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que pasará de 22,59 pesos a 44,05. El ajuste impactará de lleno en todo el abanico de tributos e incluso en el precio que se paga por dejar el auto en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

El citado proyecto propone seguir sosteniendo como base de cálculo de aumento la fórmula polinómica, pero escalonada de forma bimestral por un período no menor a seis meses. Y hablaron casi todos los concejales, aunque en el momento de los votos todo sucedió tal cual se anticipaba: 4 votos positivos de la oposición, mientras que del oficialismo nadie acompañó el pedido. Antes, fue tenazmente defendido por los concejales opositores, aunque desde el oficialismo no se quedaron callados.

El concejal Senn comenzó: “Nos pusimos a disposición para una contra propuesta que alivie el aumento que va a sufrir la UCM el mes que viene. Con nuestra propuesta de escalonar el aumento establecida la fórmula polinómica evitaríamos el desfinanciamiento del Municipio cosa que fue ocurriendo durante muchos años. Proponemos que durante mayo y junio se mantenga el mismo valor de la UCM para evitar que el vecino esté pagando de más, porque se aplicó la fórmula polinómica, pero a su vez se desconoció la ponderación del cálculo por seis meses. Nuestra propuesta es que durante el segundo semestre se divida en tres y se vaya aplicando cada dos meses; no como está ahora establecido, que, a partir del mes de mayo, los tributos locales van a aumentar un 95% sin importar si el contribuyente puede o no pagar”.

Augusto Rolando: “El incremento que estamos enfrentando se desprende del aumento de precios a nivel nacional, situación macroeconómica que todos conocemos. Prestar servicios de calidad requiere contar con los recursos para hacerlo”.

Luego, Ceferino Mondino dijo que “a las políticas públicas las define el intendente elegido por todos los rafaelinos. No podemos quitarle al Poder Ejecutivo lo que pretende para llevar adelante las políticas públicas. Votar esta ordenanza sería atarle las manos al Intendente”.

A su vez, Martín Racca recordó y leyó varias opiniones pasadas del entonces concejal Leonardo Viotti, que se contradicen con lo que ahora defiende como titular del Ejecutivo. “A esto yo lo llamo inconsistencia política. Te pide ahora que aumente la tasa en cuatro meses el 212%”, expresó, mostrando a los presentes un gráfico que señala lo que el espacio de Cambiemos hizo con los tributos municipales en el período 2019-2023. “Desfinanció el Municipio 50% y esto es lo que te quieren cobrar ahora, todo junto”, sostuvo.

A continuación, Valeria Soltermam sostuvo que "vienen ahora con un aumento del 220% para los primeros cinco meses de este año y de una sola vez. Cuando todo aumenta, el Estado tiene que estar ahí, sosteniendo y acompañando. Pedimos a los concejales: no podemos dejar que esto suceda. No estamos diciendo que no aumenten los tributos, sino que vamos a hacerlo de manera escalonada porque la gente no puede pagar, no puede afrontar un aumento más. No puede”, aseveró.

Sagardoy apuntó a la herencia local recibida y la falta de autocrítica de la oposición con respecto a su gestión pasada, y agregó: “La ordenanza que están discutiendo ya está en funcionamiento y hoy el Municipio no tiene recursos. Les vamos a informar en qué situación lo recibimos. Estaría bueno que se hagan cargo, y que, a tres meses de haber asumido un nuevo gobierno, no le exijan lo que nunca le exigieron al suyo”, dijo de manera eufórica.

Por último, Carla Boidi manifestó que "el valor fue $22,59 fue fijado en octubre, y llevar a cabo este proyecto de ordenanza, significaría generar un desfinanciamiento absoluto al Municipio”.

Una vez votado, y luego de las palabras de cierre del presidente del Concejo, se dio por concluida la sesión embargada con un clima tenso y muchos gestos de disconformidad y complicidad también.