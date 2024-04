La postura de Caruso

En la sesión del Concejo Municipal desarrollada este jueves en la Escuela Misericordia, la discusión por el aumento de la U.C.M. acaparó la atención central. Imponiendo su mayoría parlamentaria, con los votos de Sagardoy, Boidi, Rolando, Fossatti y Mondino, el bloque oficialista logró rechazar el proyecto de modificación de la Ordenanza Tributaria y dejar firme el aumento impositivo propuesto por el Intendente en un 95% a partir de mayo, que sumado al de enero supera holgadamente el 200% en 5 meses. “Es un aumento desmedido que mucha gente no va a poder afrontar de la forma que está planteado. Aplicado así, empuja a muchos rafaelinos a caer en la irregularidad y el endeudamiento. Si los salarios contemplados en el cálculo de la fórmula polinómica aumentaron 53% ¿cómo van a hacer para afrontar un aumento de tributos del 212%?”, expresó. Para entender esta reflexión, la Concejal recordó durante la sesión que al modificarse la U.C.M. no sólo aumenta la Tasa General de Inmuebles, sino que aumenta prácticamente todo lo que recauda el Municipio: Zona de Estacionamiento Controlado, Licencia de Conducir, ingreso de residuos al Complejo Ambiental, Derecho de Cementerio, disposición de mesas y sillas o parklets en la vía pública, régimen simplificado de DREI para pequeños contribuyentes, por citar algunos. El argumento del oficialismo para defender el fuerte aumento fue la prestación de los servicios. “Hoy muchos de ellos se prestan de manera ineficaz y con una clara reducción. El centro se vino abajo porque estuvieron meses sin hacer operativos de limpieza, los espacios públicos en creciente deterioro, y esto no es económico, es falta de conocimiento y dedicación a la tarea de funcionario público” agregó la edil. “Por todos los ejemplos mencionados y muchos otros tributos, a partir de mayo se va a pagar el triple que en el mes de diciembre. Y no es todo, en septiembre falta otro aumento. Nunca antes se aplicó así, siempre se moderó y se aplicó en cuotas. Hay que estar atentos, esta medida puede provocar el efecto contrario al buscado, podría caer la recaudación por falta de pago perjudicando enormemente a muchos rafaelinos”, finalizó.