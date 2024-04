Nicolás Blanco combate ante Monzón en 9 de Julio

Este viernes se desarrollará un festival boxístico en el Club 9 de Julio, organizado por gimnasio Mosquibox. El mismo tendrá ocho combates amateurs y un fondo profesional, con la presentación del rafaelino Nicolás Blanco (10-2-0) frente al santafesino Roberto Monzón (4-10-0) en la categoría super ligero.

El púgil de nuestra ciudad va por un nuevo triunfo ante su público, recordando que en octubre del año pasado le ganó en Estudiantes al bonaerense Marcelo Maciel por nocaut.

Cabe mencionar que las dos derrotas en el campo rentado para Blanco fueron en el exterior. El 23 de septiembre del año pasado en Montecarlo ante Sofiane Oumiha y el 7 de enero de 2024 en madrid ante Jonathan Alonso.

La entrada general tendrá un costo de 1.000 pesos, solicitándose además un alimento no perecedero. Lo recolectado será donado a los merenderos Rellenitos de Amor y Somos Uno Todos a la Mesa. El horario de comienzo será a las 22.

En la víspera se realizó el pesaje: Blanco dio 63,5 kg y Monzón 62 kg, ambos encuadrados en su división.

Este es el detalle de la programación: primera pelea, Lucas Sotelo (Los Angeles Blanco) vs. Miqueas Quintero (Sunchales).

Segunda pelea: Gerónimo Vélez (Rafaela) vs. Tiziano Undiner (Esperanza).

Tercera pelea: Patricio Coronel (Los Angeles Blanco) vs. Omar Varella (Spósito Box).

Cuarta pelea: Stéfano Roggiani (Mosquibox) vs. Juan Cruz Dominguez (gimnasio Ulman).

Quinta pelea: Hugo Giles (Los Angeles Blanco) vs. Jonatan Peralta (gimnasio Barragán).

Sexta pelea: final provincial juvenil, Rodrigo Andrada (Tostado) vs. Santiago Aquino (Reconquista).

Séptima pelea: Nicolás Morlachi (Rafaela, Los Angeles Blanco) vs. Carlos Mars (Esperanza).

Octava pelea: Denis Sequeira (Ulman) vs. Héctor Ramirez (Sunchales).

Fondo profesional: Nicolás Blanco (Rafaela) vs. Roberto Monzón (Santa Fe).