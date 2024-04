CRAR irá por la recuperación

El Círculo Rafaelino de Rugby se presentará este sábado en Paraná frente a Tilcara, en uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha del Torneo Regional del Litoral en segunda división. El encuentro se iniciará a las 16 con el arbitraje de Carlos Perrone, en tanto que a las 12.45 jugarán en pre-reserva (Alejandro Becic) y a las 14.15 en reserva (Patricio Rosalin).

El Verde de nuestra ciudad viene de sufrir su primera derrota en condición de local ante Alma Juniors de Esperanza y tendrá una buena chance de recuperación ante el equipo que marcha segundo en la tabla de posiciones. En caso de ganar, recuperaría el puesto de escolta de Jockey de Venado Tuerto, que por el momento marcha con mucha firmeza en la vanguardia.

Los demás encuentros serán: Alma Juniors vs. Jockey de Venado Tuerto (Joaquín Zapata); La Salle vs. Provincial (Javier Legarreta) y Logaritmo vs. Los Pampas (Emiliano Coll). Libre: Los Caranchos.

Posiciones: Jockey VT 20; Tilcara 17; CRAR 14; Los Caranchos y Provincial 10; Logaritmo 6; Alma Juniors 5; Los Pampas 1 y La Salle 0.