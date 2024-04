Un viernes a puro básquet

De manera íntegra se disputará este viernes, desde las 21.30, la tercera fecha del torneo Oficial «Jorge Cagliero» de primera división masculina de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. El partido saliente es el duelo de dos de los punteros que se disputará en el Elías David. Allí Argentino Quilmes recibirá a Atlético de Rafaela, equipos que ganaron sus dos encuentros anteriores.

En esta jornada quedará libre Libertad de Sunchales, el otro vanguardista del certamen. A continuación el programa completo:

9 de Julio vs Unión de Sunchales, en el estadio “Centenario”; Sportivo Ben Hur vs Racing LTC de San Cristóbal, en el Coliseo del Sur; Argentino Quilmes vs Atlético de Rafaela, en el “Elías David” y, desde las 22, Peñarol vs Independiente, en estadio de Villa Rosas.



FORMATIVAS

El sábado se llevarán a cabo partidos correspondientes a la segunda fecha del Torneo de Divisiones Formativas de la rama masculina. El horario de inicio es a las 12.30, a excepción de la programación en San Cristóbal.

Los encuentros serán: Peñarol vs Ben Hur: U15, U13 y U17; Unión vs Independiente: U15, U21, U13 y U17; Racing LTC vs Libertad (comienza a las 10.00): U15, U13 y U17 y 9 de Julio vs Atlético: U15, U21, U13 y U17.

En la rama femenina este fin de semana se pondrá en marcha el torneo 2024. Los partidos de la fecha inicial comenzarán a partir de las 12.30 horas, con este detalle:

Sábado 20: Independiente vs CDI Ataliva: U13 y U17. Domingo 21: Ben Hur vs Peñarol: U15 y U13. Unión vs Pilar: U15, U13 y U17. Libertad vs Racing LTC: U15, U13 y U17.



REGIONALES CAB

Este domingo, equipos U15 y U21 de la ARB disputarán las revanchas de la primera fase del Torneo Regional organizado por la Confederación Argentina de Básquet.

En U15 en el Coliseo del Sur jugarán los equipos de Ben Hur: a las 10h vs Gimnasia de Santa Fe y 17 vs Independiente de nuestra ciudad. Gimasia e Independiente se medirán a las 14.

En esta misma categoría Unión de Sunchales irá a Santa Fe con El Quillá y Alma Juniors B, mientras que Libertad hará lo propio en Regatas con el local y Almagro de Esperanza.

El U21 de Ben Hur jugará en Rosario: a las 10hs vs Provincial (R) y a las 14hs vs Unión de Santo Tomé.