Se corre mañana la segunda del Power

FOTO ARCHIVO ARTURO FUNES. Estará corriendo mañana en el Midgets Show and Power.

FOTO ARCHIVO ARTURO FUNES. Estará corriendo mañana en el Midgets Show and Power.

Teniendo en cuenta que los pronósticos extendidos no son favorables para el próximo domingo, se resolvió adelantar para este sábado la disputa de la segunda fecha del Torneo Oficial "Víctor Hugo Fux" del Midgets Show and Power y Mini Power Escuela de Pilotos en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

El grupo liderado por Cristian Bottazzi estuvo trabajando durante la semana en le preparación del óvalo, que debió recuperarse como consecuencia de las recientes precipitaciones y hoy está en condiciones de ser utilizado, tanto este viernes para la realización de las pruebas libres, como mañana para la segunda cita de la temporada 2024.

En ambas jornadas la actividad en pista se desarrollará en horario diurno, de acuerdo con el siguiente detalle:

Hoy viernes: el trazado del Club Atlético Belgrano estará habilitado para las pruebas libres entre las 14:00 y las 19:00.

Mañana sábado: se anuncia para las 09:00 la apertura del predio; entre las 11:00 y las 12:30 se recibirán las inscripciones, en tanto que a partir de las 13:00 y sin interrupciones se realizarán las prácticas, clasificaciones, series, semifinales y finales.



EL ANTECEDENTE

En la primera fecha el triunfo en el Midgets Show and Power quedó en poder de Fernando Merke, en tanto que completaron el podio Emiliano Torassa, Matías Franco, Matías Audino, José Kunz, Cristian Mattioli y Santiago Bosio, este último ganador de la Final B.

En el Mini Power venció en la carrera principal Joaquín Battaglino, seguido por Thiago Bottazzi, Lisandro Trossero, Donato Calvi, Martino Bogetto y Benjamín Bottazzi, mientras que Benjamín Lovera logró imponerse en la Final B.