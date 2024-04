El fútbol liguista tuvo su noche de presentación

La temporada 2024 de la Liga Rafaelina de Fútbol ya se encuentra en plenitud y mientras se termina de disputar la tercera fecha del principal certamen doméstico, en la noche del miércoles último tuvo lugar el lanzamiento oficial de los torneos.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del club Deportivo Bella Italia, luego de la habitual sesión semanal del Concejo Directivo. La ocasión también fue propicia para que los diferentes clubes que forman parte de la LRF presenten su indumentaria, como así también los árbitros y los seleccionados liguistas.

Delegados, jugadores, técnicos y diferentes personalidades del fútbol doméstico se hicieron presentes en dicho acto, como así también el Senador Alcides Calvo y el Secretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Hugo Morel.



SIGUE HOY

Este viernes continuará la fecha que se viene postergando y posponiendo por las lluvias y será con los siguientes encuentros: Primera A: 21.30hs Brown vs Libertad (Guillermo Vacarone), 22hs Dep. Ramona vs Dep. Aldao (Claudio González). Primera B: 21.30hs La Hidráulica vs Def de Frontera (Sebastián Garetto); 22.00hs Juventud Unida de Villa San José vs Belgrano San Antonio (Sebastián Yori), Dep. Bella Italia vs Sp. Aureliense (Silvio Ruiz), Moreno de Lehmann vs Ind. San Cristóbal (Ariel Gorlino).



COPA DEPARTAMENTO CASTELLANOS

El certamen de Copa Departamento Castellanos, que organiza la LRF, debe disputar la final de la Copa de Oro, entre Ferrocarril del Estado y Deportivo Libertad de Sunchales. El próximo martes se definirá la fecha de disputa de dicho encuentro.

A su vez, los cuartos de Final de la Copa de Plata se jugarán de la siguiente forma: Domingo 21/04: 11.30hs Argentino Quilmes vs Tiro Federal de Moisés Ville; Lunes 22/04: 21.30hs Moreno de Lehmann vs Atlético Juventud y Ben Hur vs Deportivo Josefina.



ARRANCA EL SENIOR

Este viernes se pondrá en marcha el torneo Apertura de fútbol Senior de la Liga Rafaelina de Fútbol. En el estadio Agustín Giuliani se medirán Argentino Quilmes y Atlético de Rafaela. La jornada en barrio Italia comenzará a las 21hs con Atlético Juventud y Brown de San Vicente.

El sábado, desde las 15.30hs, habrá acción en cancha de Moreno de Lehmann con Deportivo Susana vs Deportivo Bella Italia y Sportivo Norte vs Moreno de Lehmann.