Atlético de Rafaela en crisis y su dilema: ganar sin importar el cómo

No son horas fáciles las que vive Atlético de Rafaela. Los últimos resultados dejaron al equipo al borde de la zona roja del descenso en la Primera Nacional y desde la dirigencia ya han tomado medidas con el cambio de mando, buscando alguna reacción -a tiempo- del equipo.

La Crema perdió cinco de los últimos siete partidos. Empató los otros dos no sólo que hace rato que no gana: suma cuatro encuentros sin poder convertir goles. Complejo.

Más allá de lo numérico, Atlético no ha mostrado en las últimas fechas cuestiones interesantes que desde el funcionamiento sí pudo evidenciar al comienzo del campeonato, o incluso en el encuentro por Copa Argentina eliminando a Defensa y Justicia.

Por eso el partido del domingo a las 18.30 (cambió el horario, estaba a las 17hs) ante San Telmo en el Monumental de barrio Alberdi asoma como trascendente para el nuevo entrenador, Ricardo Pancaldo, quien viene de debutar el pasado fin de semana con un 0-2 ante Chaco For Ever y ahora tendrá su estreno ante los hinchas cremosos.



EL RIVAL

Atlético de Rafaela recibirá este domingo a San Telmo. El equipo que conduce Alfredo Grelak viene siendo uno de los protagonistas de la zona B, junto a Colón de Santa Fe, peleando en los primeros puestos. Con 22 puntos ocupa el segundo lugar de la tabla, fruto de 6 triunfos y 4 empates, con apenas 1 derrota. Marcó 15 goles y recibió, apenas 5.

Viene de igualar 0-0 con Arsenal de Sarandí en el Interzonal y así cortó una racha de tres victorias en fila. Su goleador es José Barreto, con 5 tantos.



HISTORIAL CORTO,

PERO FAVORABLE

Atlético de Rafaela y San Telmo se enfrentaron en tres ocasiones en el profesionalismo, siempre por la Primera Nacional. Dos en el Monumental de barrio Alberdi, con victoria y empate; y una en Buenos Aires, con división de puntos. ¿Lo bueno? La Crema no perdió ante el ‘Candombero’.

El último enfrentamiento, en la temporada 2022, fue 2-1 en Alberdi con triunfo local con goles de Fabricio Fontanini y Gonzalo Lencina.



POSICIONES DE LA ZONA B

Colón 24, puntos; San Telmo 22; Defensores de Belgrano 20; Aldosivi 20; Gimnasia de Salta 18, Nueva Chicago 17; Temperley 15; Estudiantes Rio Cuarto 14; Mitre (SdE) 14; Dep. Morón 14; Defensores Unidos 13; Gimnasia Mendoza 13; Atlanta 13; Chaco For Ever 12; Deportivo Madryn 12; Almagro 11; Atlético de Rafaela 9; Almirante Brown 8; Brown de Adrogué 5.