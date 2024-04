Pancaldo, repetiría el equipo

Pensando en San Telmo, el flamante DT de la Crema, dispuso de un ensayo futbolístico en el Monumental y la novedad es que repitió el mismo equipo que viene de caer 2-0 con Chaco For Ever.

Atlético de Rafaela recibirá el próximo domingo a San Telmo, por la 12° fecha de la zona B de la Primera Nacional.

El encuentro sufrió una modificación de horario y finalmente comenzará a las 18.30hs, con arbitraje de Fabrizio Llobet. El motivo del cambio (estaba 17hs) se debe a la disputa del Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca, que jugarán el domingo a las 15.30hs.

La Crema trabajó en la mañana de ayer en el estadio Monumental y allí el entrenador Ricardo Pancaldo dispuso de algunos minutos de fútbol donde paró un probable equipo pensando en el juego ante el Candombero. El flamante DT repitió la formación que utilizó en su debut, el pasado sábado en la derrota 2-0 con Chaco For Ever.

La única duda pasaría por la presencia o no desde el inicio de Lucas Albertengo. El delantero comenzó la semana con alguna molestia en uno de sus tobillos y ayer fue reemplazado promediando el entrenamiento. En su lugar ingresó Juan Galeano.

Todavía quedan un par de entrenamientos y Pancaldo terminará de darle forma al equipo que tiene en mente para ir en busca de la victoria.

¿El 11? Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver y Franco Muñóz; Augusto Berrondo, Matías Fissore, Juan Capurro y Jonás Aguirre; Albertengo y Nazareno Fúnez.

La salida de Albertengo con el ingreso de Galeano no fue el único cambio ya que también sumó algunos minutos en el primer equipo Patricio Vidal, en lugar de Aguirre.

Atlético suma siete compromisos sin triunfos con apenas dos empates y cinco derrotas; viene de una racha de tres caídas en fila y cuatro juegos sin poder siquiera marcar un tanto.