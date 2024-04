Últimos lugares en la Scaloneta

Más allá del discutible nivel de El Salvador (3-0) y Costa Rica (3-1), los rivales de Argentina en la última ventana FIFA de amistosos, la gira por los Estados Unidos le sirvió al entrenador Lionel Scaloni para ampliar la base de futbolistas seleccionables. Algunos -Alejandro Garnacho, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte- ya habían debutado, mientras que otros, como el arquero Walter Benítez, el lateral izquierdo Valentín Barco y el mediocampista ofensivo Valentín Carboni, disfrutaron de sus primeros minutos con la camiseta albiceleste. La competencia interna que tanto pregona Scaloni puede catapultarlos hacia un lugar en la lista final de la Copa América, junto a otros nombres más conocidos que se perdieron el Mundial, pero están ahí en la consideración del DT: Nicolás González y Giovani Lo Celso. A ellos puede sumarse también Marcos Senesi, quien no estuvo en Estados Unidos por lesión.

En la previa del Mundial de Qatar, muchos hinchas argentinos le pedían a la AFA -y a Scaloni- que blindara al juvenil de Manchester United. El entrenador se decidió por otros jugadores, pero mantuvo un ojo en Inglaterra. Estuvo atento a su progresión y, conforme el extremo izquierdo maduró futbolísticamente, le llegaron las oportunidades. La primera citación, en 2022; los primeros minutos, el año pasado ante Australia e Indonesia. El último mojón de ese camino es su primera titularidad, en el 3-1 ante Costa Rica. Antes del debut en la gira por Asia de 2023, el joven nacido en Madrid contó que tuvo una charla con Scaloni y Roberto Ayala, uno de sus ayudantes: “El entrenador me preguntó si estaba nervioso y yo le dije que no me pongo nervioso cuando juego, y me dijo que iba a tratar de darme la posibilidad de jugar”.

Los números en la Premier League avalan el paso adelante que dio Garnacho (19 años, cumplirá 20 el próximo 1 de julio): nunca había jugado tanto como esta temporada, en la que lleva 20 partidos como titular y seis desde el banco de suplentes, con 1774 minutos. Por la Premier League anotó cinco goles, a los que se suman otros dos por copas domésticas. Y repartió cuatro asistencias. Son sus mejores números como profesional.

Garnacho es vértigo, desequilibrio individual, uno contra uno, diagonales y talento todavía sin pulir. Puede ser fundamental para destrabar partidos ante defensas bien cerradas, que no dejan espacios. Garnacho es un especialista en la autogestión. “Es un jugador que necesita desafiarse y le gusta hacerlo. Nuestro trabajo es llevarlo a niveles más altos. Tiene un gran potencial. Depende de él, de que se mantenga enfocado y se esfuerce”, contó su entrenador en Inglaterra, el neerlandés Erik ten Hag. Como revulsivo por la banda o desde el inicio como ante los ticos, Garnacho es el futuro de la selección.



Los de Brighton: Barco y Buonanotte



Después de ser uno de los mejores futbolistas de Boca la pasada temporada, de rechazar hasta tres ofertas del extranjero y de jugar la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, la evolución de Valentín Barco pedía el salto a una liga top. Se dio tras pagar la cláusula de rescisión y su destino fue Brighton, de Inglaterra. Se trata del club de la Premier League que más y mejor moldea a los jóvenes con talento. El Colo se encontró allí con Facundo Buonanotte, compañero suyo en la Sub 20 que ya había tenido incluso minutos en la selección mayor.

Ambos tuvieron su cuota de protagonismo en el primer amistoso ante El Salvador -victoria por 3 a 0- y vieron el partido ante Costa Rica en el banco de suplentes. No desentonaron, por lo que Scaloni sabe que puede contar con ellos en caso de ser necesario. Ambos parecen tener un lugar asegurado en la selección olímpica que buscará el oro en París, pero también podrían convertirse en alternativas de cara a la Copa América. Sobre todo en el caso de Barco, al que su polifuncionalidad -puede jugar como carrilero, como lateral o incluso como interior zurdo- le aporta un plus.

Buonanotte, en cambio, está llamado a ser el sustituto de alguno de los tantos mediocampistas de buen pie que tiene el seleccionado. La superpoblación en esa zona de la cancha conspira contra sus chances en el torneo continental. Todo apunta a que el ex Rosario Central se convertirá en la rueda de auxilio de los Mac Allister, Enzo Fernández, Gio Lo Celso o incluso Exequiel Palacios en un futuro cercano.

Si bien en la selección no parece haber casting de arqueros y Emiliano Martínez tiene el buzo de titular asegurado, Scaloni quiso ver a otro guardavallas en el partido con Costa Rica. Sabe de memoria lo que pueden aportarle tanto el Dibu como Franco Armani, a esta altura el tercer arquero del seleccionado. Buscaba ver en acción a otro custodio para el arco y por eso optó por Walter Benítez, de sobrias campañas en el fútbol francés -primero- y en el de Países Bajos, ahora. Formado en Quilmes, recibió un gol ante Costa Rica, anotado por Manfred Ugalde, pero se mostró seguro a lo largo de todo el encuentro, ordenó a sus compañeros y salió con corrección cuando lo llamaron a intervenir.

Este panorama sobre los apuntes del equipo técnico de Scaloni, van proyectando señales que despejan la incertidumbre sobre el punteo final, en la lista de viajeros a los Estados Unidos; como siempre y ante las diferentes competencias que todavía se disputarán, antes de la Copa América, el cierre del plantel esta condicionado a la salud de los jugadores y esas circunstancias insondables, que muchas veces gravitan para que determinados convocados, no lleguen a la competencia por lesiones.

Los partidos de la ventana de junio, que se van a disputar a las puertas del centenario torneo también en el Norte del continente, permitirán las conclusiones finales que definan los 23 jugadores que tendrán la responsabilidad de defender la estrella conquistada en Rio de Janeiro.