Los estrenos de esta semana en el Cine Belgrano

Se estrenan tres películas: “Back to Black”, biopic de Amy Winehouse, y en Espacio INCAA “La noche que luché contra Dios” y “Como el mar”. En el segmento infantil continúa “Kung Fu Panda 4”.

FOTO PRENSA MUNICIPAL BACK TO BLACK. La biopic de Amy Winehouse llega al Belgrano.

Desde hoy, viernes 19, hasta el martes 23 de abril a las 21:30, se podrá ver “Back to Black”, película biográfica dirigida por Sam Taylor-Johnson, basada en la vida de la cantautora británica Amy Winehouse y protagonizada por Marisa Abela en el papel principal, junto a Jack O'Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan y Lesley Manville.

El film narra la extraordinaria carrera de Amy Winehouse hacia la fama y la creación de su innovador álbum Back to Black. Contada desde la perspectiva de Amy e inspirada en sus letras personales, la película sigue a la mujer detrás del fenómeno y la tumultuosa relación en el centro de uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos.

La entrada general es de $2700. Tiene una duración de 123 minutos y es apta para mayores de 13 años.



SEGMENTO FAMILIAR

Continúa "Kung Fu Panda 4" en su versión 3D desde el viernes al martes a las 18:00.

Después de tres aventuras desafiando a la muerte y derrotando a villanos de clase mundial con su incomparable coraje y sus alocadas habilidades en las artes marciales, Po, el Guerrero Dragón, es llamado por el destino para tomarse un descanso. Específicamente, se le pide que se convierta en el líder espiritual del Valle de la Paz. Esto plantea un par de problemas obvios. En primer lugar, Po sabe tanto de liderazgo espiritual como de dieta paleo, y en segundo lugar, necesita encontrar y entrenar rápidamente a un nuevo Guerrero Dragón antes de poder asumir su nuevo y elevado cargo.

La entrada general es de $3000. Tiene una duración de 94 minutos y es apta para todo público.



ESPACIO INCAA

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales propone para esta semana dos estrenos nacionales.

En primer lugar, el viernes 19 y sábado 20 de abril a las 19:40, se proyectará “La noche que luché contra Dios”, con dirección de Rodrigo Fernández Engler y las actuaciones de Luciano Cáceres y Tomás Kirzner.

Benjamín Sheinberg inicia su primer día como médico residente en el Hospital de Clínicas, en Buenos Aires, mientras que al mismo tiempo una bomba explota en la AMIA. Sheinberg se ve sobrepasado por la situación que lo afecta más allá de lo profesional y decide marcharse a Israel. Allí, de la mano de Rubén, un viejo amigo de su abuelo, "viajará" en el tiempo, adentrándose en la antigua historia de Israel.

“La noche que luché contra Dios” es una historia basada en hechos reales que cuenta las vivencias de Benjamín y de Jacob, hombres separados por casi 4.000 años, pero unidos por una misma causa, enmarcada en un drama histórico y en la búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia.

En tanto el domingo 21, lunes 22 y martes 23 de abril a las 19:40 se proyectará “Como el mar”, con dirección de Nicolás Gil Lavedra y las actuaciones de Sofía Gala, Zoe Hochbaum y Carmen Maura.

Dos hermanas acaban de perder a su madre. La hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul (la menor) no se conforma y busca dinero para costear un entierro. Revisando los cajones de su madre, encuentra una foto reveladora que la llevará a redescubrir su verdadera historia.

La entrada general para ambas películas es de $400 y descuento a jubilados y estudiantes $200.



PROMOCIONES 2X1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los lunes y martes el cine ofrece también la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.

Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.