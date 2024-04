Creadora local estará en la Feria del Libro

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la semana anterior se difundió una noticia que genera satisfacción y sano orgullo a los sunchalenses, se trata de la presentación del libro "Julián El Escribidor" de la artista local Lula Bertoldi.

Seguidamente difundimos el informe acercado por la editorial Sudestada.

Había una vez un niño que escribió, escribió y escribió… ¿sobre cuántas cosas se puede escribir?

Les presentamos a “Julián El Escribidor”, escrito por Lula Bertoldi e ilustrado por Naty Martínez, el primer título de la Colección Semillero de Editorial Sudestada. Este breve cuento brotó en una tarde de otoño…mejor dicho… nació de golpe como esas cosas lindas que suceden en un “flash” pero viven para siempre en nosotros. Julián es una persona muy muy especial y deseamos que este libro refleje esa esencia, que es la que cada niño lleva viva adentro suyo.

La colección "Semillero" está pensada para celebrar y fomentar las pasiones individuales de los niños desde una edad temprana. En esta propuesta subyace la idea de acompañar y cultivar juntos aquello en lo que los niños son buenos naturalmente, aquello que despierta y despliega su potencial de manera espontánea, y al hacerlo los empodera, fomentando la autoestima y valorando su singular modo de habitar este mundo.



Sobre la autora e ilustradora:

"Soy Lula. Nací en 1985 en Sunchales, provincia de Santa Fe. Cuando tenía 12 años, mi abuela me regaló una guitarra y de ahí en más no paré de tocar. Hago canciones porque es mi forma de compartir lo que siento y lo que pienso. Soy mamá de Milo y de Julián. Este es mi primer libro de cuentos".



"Soy Naty Martínez. Nací en 1977 (¡uff hace un montón!). Vivo en Córdoba y disfruto mucho de dibujar y escribir cuentos. Me gusta disfrazarme, jugar y contar historias. Me gustan los objetos diminutos y descubrir de qué están hechas las cosas. Soy mamá de Gaspar, Felipe y Lucia."



El libro ya se encuentra en etapa de pre venta. Para adquirirlo, acceder a libreriasudestada.com.ar (posee opción de envío a domicilio).

Lula y Naty estarán presentando y firmando ejemplares de "Julián El Escribidor" en la 48a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Sociedad Rural), el sábado 27 de abril en el Stand de Librería Sudestada (Stand 124 / Pabellón Azul) a las 19hs. También, ofrecerán una breve presentación en el Stand Provincia de Bs As / Pabellón Azul el mismo día a las 17hs.



N de la R: La autora, Lula Bertoldi, es una sunchalense que, a través de la música se ha proyectado en todo el territorio nacional y también más allá de las fronteras. Su incursión en la literatura es otro logro para celebrar y que, indudablemente genera alegría y satisfacción en la comunidad.



































REDACCION

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter



Ver comentarios



Boletín de noticias

Email



presos

Presos tras intentar robar

Escopeta calibre 1270

Escopeta secuestrada, y un ladrón identificado

campe

Con rama de planta de "yerba"

Union-Mendoza

Unión fue eliminado por Gimnasia de Mendoza

TAPA WEB

tapa de dia

paisaje rural

Día Internacional de los Monumentos y sitios

WhatsApp Image 2024-04-18 at 8.26.13 AM

Viotti encabezó el encuentro por los Juegos Suramericanos 2026

WhatsApp Image 2024-04-18 at 8.36.28 AM

Referentes del puerto de Santa Fe visitaron Rafaela

TAPA WEB

tapa de dia

Links útiles

Tapa de la Edición impresa

Términos y condiciones

Historial de noticias

Necrológicas

Contacto

Fuentes RSS

Ingresar

Diario La Opinión

Diario La Opinión de Rafaela, Santa