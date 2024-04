Aprobaron el Plan Integral de Monitoreo y Prevención del Dengue con diferencias

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana llevó a cabo un nuevo encuentro ordinario el Concejo Municipal.

Comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional, tarea que concretó Santiago Dobler.

Seguidamente fue aprobado el acta de la sesión anterior y se oyó el Informe de Presidencia, a continuación ingresaron dos notas oficiales.

* Remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 1201 (Solicita información detallada del sistema de recolección diferenciada, denominado Día Verde).

* Elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 1203 (Solicita detalles de la recaudación municipal en concepto de Derecho de Registro e Inspección año 2024 a la fecha).



Despacho de Comisión

Ingresó luego un despacho de comisión, dándole el visto bueno a un proyecto de Ordenanza presentado por Carolina Giusti y Laura Balduino. Crea el Plan Integral de Monitoreo y Prevención del Dengue.

La fundamentación estuvo a cargo de Laura Balduino, quien se explayó sobre el articulado de la herramienta legal - ya difundido desde estas páginas-.

Hizo uso de la palabra Juan Astor, quien dio lectura a una extensa explicación por la que su bloque no acompañará una parte del articulado. Si bien están de acuerdo con el proyecto, remarcó que debiese haber intercambio con los actores implicados para su aplicación, señaló especialmente de los artículos 7 al 11.

Laura remarcó que no se entendió el espíritu de la norma, hizo alusión a la ley de Municipios y Comunas, puntualizando injerencia del Municipio en acciones que tengan por meta preservar la salud de los ciudadanos.

Brenda Torriri dio lectura a un escrito, remarcando que no están de acuerdo en algunas cuestiones.

Por su parte Carolina Giusti hizo saber que le llama la atención algunos argumentos del oficialismo, en la comisión no hicieron las observaciones que hacen en la sesión, el dengue no es un tema nuevo, decir eso es no tener idea. La problemática se arrastra desde 2009 y en esa época el Concejo pedía al Ejecutivo acciones . Enfatizó que no hay indicaciones en el aspecto médico.

Se procedió a la votación en general con 6 votos positivos, el articulado del 1º al 6º fue aprobado por todos, del 7º al 11º tuvo 4 votos a favor y 2 negativos, finalmente el artículo 12 tuvo aprobación unánime.



Proyectos presentados

* Ordenanza elaborado por Santiago Dobler. Dispone la modalidad de presentación de informes, al Concejo, del estado de rendiciones de cuentas a cargo del Departamento Ejecutivo. había perdido estado parlamentario, fue derivado a comisión.

* Ordenanza presentado por Santiago Dobler. Crea el Consejo Ciudadano de seguimiento de la Obra Pública. otro proyecto que había perdido estado parlamentario, corrió la misma suerte que el anterior.

*Fue aprobada, tras la fundamentación de Laura Balduino una Minuta de Comunicación remitida por Carolina Giusti y Laura Balduino con la adhesión: Pablo Ghiano. Solicita al Departamento Ejecutivo informe el sitio en que se encuentra funcionando el Instituto de Desarrollo Territorial.

*También fue aprobada sobre tablas una Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti y Laura Balduino con la adhesión: Pablo Ghiano. Solicita al Departamento Ejecutivo la actualización de la página web oficial. La fundamentación fue responsabilidad de Laura Balduino.

* Tras la fundamentación de Laura Balduino tuvo curso favorable una Minuta de Comunicación remitida por Carolina Giusti y Laura Balduino con adhesión: de Pablo Ghiano. Requieren del Departamento Ejecutivo información relativa a los talleres que se brindan en el Liceo Municipal y sobre el traslado de la Escuela de Educación Secundaria N° 709.

Brenda Torriri aclaró que el Municipio actúa como nexo y el responsable del traslado será el Ministerio de Educación de la Provincia.

* Tras la fundamentación de Carolina Giusti fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Carolina Giusti y Laura Balduino. Dispone la realización de un reordenamiento del tendido aéreo de servicios.

* Fue girado a comisión, tras oír los fundamentos de Carolina Giusti, fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza presentado por Carolina Giusti y Laura Balduino. Dispone que el Departamento Ejecutivo, en conjunto con representantes vecinales, asigne un sector del Barrio Moreno como espacio verde público.

* Pasó a comisión un proyecto Resolución presentado por Juan Astor y Brenda Torriri Retira del estado parlamentario los expedientes N° 2306, 2278 y 2261, autoría del Departamento Ejecutivo Municipal, que fue fundamentado por Juan Astor.

*Con la fundamentación de Pablo Ghiano fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada por Pablo Ghiano. Solicita al Departamento Ejecutivo la publicación de las remuneraciones de los funcionarios municipales, correspondientes al cargo de director/a, conforme el organigrama vigente.

* Tras la fundamentación de Pablo Ghiano fue aprobada una Minuta de Comunicación elevada por Pablo Ghiano. Insta al Departamento Ejecutivo al cumplimiento de la Ordenanza Nº 2179, publicando en la web oficial los currículum vitae de funcionarios en ejercicio.

* Fue aprobada una Declaración elaborada por Santiago Dobler, Laura Balduino, Juan Astor, Carolina Giusti, Pablo Ghiano y Brenda Torriri. Declara de Interés Social y Deportivo la trayectoria de Viviana Singer, en la disciplina carreras de fondo. La fundamentación fue ofrecida por Santiago Dobler.

* Finalmente y con la fundamentación de Santiago Dobler fue aprobada una Minuta de Comunicación elevada por Santiago Dobler con la adhesión: Juan Astor, Pablo Ghiano y Brenda Torriri Reitera Minuta de Comunicación N°1156 por la que se requiere del gobierno provincial guardias de seguridad permanente en el SAMCo local.