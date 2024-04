BMW Group Argentina inaugura su salón de ventas de AutoPremier

BMW Group Argentina comunica el inicio de operaciones del nuevo salón de ventas del concesionario AutoPremier, ubicado en la imponente esquina de Pierina Dealessi y Rosario Vera Peñaloza del exclusivo barrio de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. Diseñado de acuerdo con el concepto Retail Next, este showroom es el primero del país en adoptar la más reciente identidad de marca de BMW Group, que coloca al cliente en el centro de la experiencia y ofrece un innovador proceso en la venta minorista. Se trata además del primer salón de ventas de la marca BMW en Puerto Madero, donde MINI está representada desde 2009 con un local específico.

Con el nuevo concepto Retail Next, el cliente no solamente observará un cambio de imagen de marca, ya que todo el proceso de venta fue re imaginado para ofrecer un recorrido Premium. De esta manera, el local presenta una nueva distribución de espacios flexible, que reubica a los vehículos por fuera del foco de la escena para darle protagonismo a las renovadas zonas de atención, con livings y mobiliarios que mejoran y amenizan la experiencia con nuevos estilos de interiorismo. Asimismo, la nueva identidad Retail Next también impulsa la presencia de herramientas digitales que posibilitan nuevas formas de interacción con la marca.

Con una superficie total de 554m2, el showroom exhibe las principales novedades de la marca BMW con una de las vistas más deseadas de la Ciudad de Buenos Aires. También cuenta con 10 estacionamientos de cortesía con seguridad privada y diferentes espacios diseñados con identidad propia que conviven entre sí, como las nuevas zonas de bar, lounge, sala de entrega y de exhibición de prendas y accesorios de la colección BMW Lifestyle.

Adicionalmente, para satisfacer la necesidad de discreción de algunos clientes, el concesionario ofrece un particular acceso privado por el cual se les permite ingresar a un estacionamiento subterráneo con comunicación directa al salón. De esta manera, quienes así lo soliciten podrán acceder a la nueva sucursal con total reserva (mediante cita previa).

“La apertura de este salón representa un hito muy relevante para BMW Group Argentina y significa la ampliación de nuestra red, con un imponente local de unos 550m2 y servicios exclusivos que estrenan un innovador concepto en la venta minorista. Sin dudas, Retail Next forma parte del próximo paso de la marca y representa una inversión en el futuro, en conjunto con elementos como la conectividad y la electromovilidad, que tendrán importantes novedades durante 2024”, comentó Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina, durante el evento de inauguración.

Cabe destacar también que, con motivo de la apertura, asistieron especialmente Reiner Braun, Presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica, Alex Luhn, Director de Planeación y Operaciones de BMW Group Latinoamérica y Leandro Larregina, Gerente de Ventas y Desarrollo de Red de BMW y MINI en Argentina, a cargo de la implementación local. “El concepto estrenado aquí hoy, en este increíble concesionario en el importante barrio de Puerto Madero, pone al cliente en el centro del proceso, incluso por delante de nuestros productos. No se trata solo de un rediseño, sino que implica una experiencia única en todo el recorrido”, enfatizó al respecto Reiner Braun.

“Para nosotros es un gran honor formar parte del estreno del concepto Retail Next en Argentina. La apertura de este showroom es una nueva muestra de nuestro compromiso con BMW Group Argentina y complementará los servicios de nuestra tradicional sucursal de Avenida Paseo Colón, donde mantendremos los servicios de Postventa y nuestro showroom original. Con una distancia de apenas 10 cuadras ahora tenemos presencia tanto en una de las zonas más antiguas e históricas de la Ciudad de Buenas Aires como en una de las manzanas más modernas de su barrio más reciente: Puerto Madero”, afirmaron Dalmiro Iufe y Alexis Sabbag, CEO y CFO del concesionario AutoPremier, respectivamente.

El nuevo salón de ventas AutoPremier Puerto Madero se encuentra ubicado en Pierina Dealessi 1770, Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 19 hs. y sábados de 10 a 14 hs. Teléfono de contacto para consultas y citas: 0800-345-1510, Whatsapp: 11-5874-5874 o correo electrónico: [email protected].