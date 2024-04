"El valor actual de la vacuna es elevado y considero que la decisión oficial es acertada"

La decisión del Gobierno nacional de habilitar la importación de vacunas bivalentes para la Fiebre Aftosa, ha generado revuelo en la ganadería argentina. Por un lado están quienes tienen dudas de su aplicación e impacto en el rodeo, teniendo en cuenta que el producto que comercializa Biogénesis Bagó casi en exclusividad contempla dosis tetravalentes; por el otro, se encuentran aquellos que catalogan como positiva la medida, pensando en la reducción de costos y en replicar experiencias que suceden en países vecinos como Brasil, donde ha tenido éxito la vacuna.

Para conocer una mirada local y regional, el programa radial ADN Rural contactó al reconocido productor y médico veterinario, Antonio Sánchez Astrolog, que calificó como "acertada" la decisión oficial.

"No debemos olvidar que esta vacuna ha sida producida y comercializada prácticamente con un solo laboratorio. No quiero decir que el producto sea malo, porque es bueno, pero el ingreso de vacunas de otros laboratorios permitiría que el mercado se rija más por oferta y demanda, provocando que los valores y precios sean inferiores a los que se están pagando hoy", manifestó.

Y agregó: "si uno hoy debiera hacer un comentario sobre el valor que tiene la vacuna en sí, considero que es elevado". Según contó, actualmente la dosis tiene un valor aproximado de u$s 1,5 ($1.500/1.600 pesos dependiendo la zona), cuando en países vecinos está en u$s 0,7. "Y si me preguntan por la calidad que utilizan, es bivalente y está dentro de las normas que se exigen a nivel internacional con respecto a la vacunación de la enfermedad", indicó.

Cabe destacar que, según el Gobierno, "unos 200.000 productores ganaderos tendrán acceso a múltiples laboratorios que pueden ofrecer la vacuna, a un costo muchísimo menor".



LOS CHACAREROS, A FAVOR DE LA VACUNA BIVALENTE

Mediante un comunicado, Federación Agraria Argentina (FAA) expuso su postura sobre la decisión del Gobierno de autorizar la importación y aplicación de la vacuna bivalente.

"Si la introducción de una vacuna del tipo bivalente ayudó a los países vecinos a poder declararse países libres de esa enfermedad, sin vacunación de manera parcial o total; de cumplir con los requisitos técnicos que garanticen la inmunidad de nuestro rodeo, no debería ser una situación preocupante", indicó la conducción federada. Y agregó: "tampoco debería generar la proliferación de cartas de opinión apocalípticas sobre el futuro de la producción".

Así, FAA consideró que "este paso que se ha dado podría verse como una política sanitaria que avanza, analiza y busca reordenar los costos, para poder seguir implementando planes que mejoren el acceso a mercados por parte de nuestra producción". En virtud de ello, instó a que los todos los actores responsables de la ganadería, "podamos dialogar y avanzar en acuerdos que digan qué, cómo y cuándo haremos una ganadería acorde a lo que nuestro país precisa".