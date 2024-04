La inseguridad rural en la región vuelve a la agenda y pone a todos con la guardia alta

La inseguridad rural no se detiene en la cuenca lechera del Departamento Castellanos. Los casos siguen replicándose en distintos puntos cardinales del distrito Rafaela, pero en localidades aledañas los delitos también están presentes. El tema vuelve a estar en la agenda política y la Sociedad Rural de Rafaela mucho tuvo que ver para que la dirigencia política se interiorice, una vez más, en el sector agropecuario.

Todo comenzó hace 10 días, la entidad salió con un comunicado contundente poniendo sobre la mesa una problemática que nunca dejó de existir. Ahora bien, ¿por qué las estadísticas oficiales muestran "pocos casos"? La respuesta es sencilla: el productor, víctima y damnificado, en muchas ocasiones "tira la toalla" porque muy posiblemente ya ha sufrido un hecho de inseguridad y no ha obtenido respuesta, entonces desiste de realizar la denuncia. Por eso, los dirigentes de la rural rafaelina han manifestado nuevamente la importancia de efectuar la denuncia, a través de los canales correspondientes, a los fines de dejar constancia de la situación.

Lo que ocurre en Rafaela sucede en otros puntos de la provincia de Santa Fe. Si la inseguridad es un problema sin resolver en las grandes urbes, qué puede esperarse en las zonas rurales que se caracterizan por las grandes extensiones territoriales y la escasez de recursos para combatir el delito. Y allí, la provincia recogió el guante. Por eso, la semana pasada se conformó la Mesa de Seguridad Rural, donde las entidades representativas de los productores junto con las autoridades provinciales coincidieron en puntos de trabajo trascendentales, pensando en la prevención y resolución de los delitos.

El último paso que permite vislumbrar cierto interés por parte de la política ocurrió esta semana y en Rafaela. Dirigentes de la Sociedad Rural y representantes de la Guardia Rural "Los Pumas" mantuvieron un encuentro para comenzar a poner en práctica lo que establece la teoría.

La cúpula de la entidad, encabezada por el presidente Leonardo Alassia, expuso los principales obstáculos que afronta el sector en materia de inseguridad. Darío Bled, subdirector de la guardia rural Los Pumas, recibió "in situ" cada reclamo para empezar a diagramar un "mapa del delito". Por eso fue importante la reunión: hubo un acercamiento concreto entre las partes para establecer un diagnóstico de la situación en un territorio donde, desde hace años, el delito más común es el abigeato.



PREOCUPACIÓN LATENTE

Con total crudeza, los dirigentes reconocieron que la situación que viven los productores es "preocupante". En ese sentido coincidieron: "hay diferentes tipos de delito y no tenemos una respuesta acorde por parte de las autoridades".

Por eso, en línea con lo planteado por la Comisión Directiva de la Rural hace unos días, el representante de Los Pumas realzó la importancia de realizar denuncias, para poder trabajar en cada caso y encontrar respuestas ante el incumplimiento de las leyes.

Con un próximo cambio de autoridades en la sede de Los Pumas en Bella Italia, Bled confirmó que los efectivos del cuerpo especial están plenamente dedicados a las acciones para las que están preparados y ya no forman parte de actividades ligadas al control de las diferentes localidades de la provincia.

"Aunque la seguridad es un derecho jurídicamente reconocido para personas y pertenencias, más allá del aporte ciudadano para que esta área tenga desarrollo y sustento económico, recomendamos a nuestros socios, a los productores en general y a los vecinos de nuestras localidades cercanas tomar más recaudos que los habituales para evitar tristes eventos cotidianos y en caso de no poder eludirlos, denunciarlos debidamente", señalaron los dirigentes.



"MEJORAR LA LEGISLACIÓN"

Desde CARSFE, la entidad que agrupa a las rurales santafesinas, se viene insistiendo también, y de manera constante, en la actualización y mejora de la legislación relacionada con la seguridad rural y en la aplicación por parte de las distintas instancias del Estado.

"Es necesario un abordaje más efectivo y ágil en la prevención y resolución de los problemas delictivos que afectan las comunidades rurales de la provincia de Santa Fe", indicó la entidad que preside Sara Gardiol.



DENUNCIAR, ESA ES LA CUESTIÓN

Las denuncias son fundamentales para que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pueda delinear políticas tendientes al control de los delitos, a la prevención. En caso de ocurrir los ilícitos, el Ministerio Público de la Acusación es el órgano encargado de la persecución de los hechos y trabaja junto a la Policía de Santa Fe y sus diferentes estamentos para investigar los delitos y así dar con los delincuentes.

De ser víctima de un ilícito o contravención, siempre con su DNI disponible, el productor o productora puede asistir a comisarías, seccionales o destacamentos policiales, donde es obligación del personal tomar las denuncias, debiendo entregar copia de esa declaración a quien la hace.

En los Centros Territoriales de Denuncias se atiende y orienta a la comunidad sobre las denuncias que pueden hacerse personalmente o a través del sitio https://mpa.santafe.gov.ar/denuncias, en el que se detalla el paso a paso para poder concretarlas.

En los casos de emergencia, puede comunicarse al Comando Radioeléctrico de Rafaela al (03492) 424150, a la central del 911, o directamente con la guardia rural Los Pumas que en el Departamento Castellanos tiene destacamentos en Sunchales, Frontera y Bella Italia. También hay un número de whatsapp del destacamento más cercano a Rafaela (+54 9 3492-282217)