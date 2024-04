Presos tras intentar robar

Uniformados de la Unidad Regional V de Policía, tutelados por los comisario inspector Víctor Rivero y Mario Leguizamón, conductores de dicho organismo, fueron informados sobre una situación ilícita.

Tuvo que ver, con que dos sujetos habían tratado de ingresar, a una vivienda ubicada en la esquina de las calles Brasil y Ciudad de Esperanza, dándose finalmente a la fuga por la arteria citada en último término, en dirección al Norte ciudadano.

Poco después, en la intersección de J. Abele y C. Perussia, fueron interceptados Juan Carlos Sch., de 32 años de edad, y Marcelo Andrés Sch., de 28 años, ambos residente en Santiago del Estero al 600, quienes fueron trasladados a la Seccional 1ª, por una cuestión de jurisdicción.

Por otra parte, en boca de una mujer de 34 años de edad, se escuchó que los detenidos habían ingresado a un inmueble sito en Brasil y C. de Esperanza, cuando su propietario no se hallaba en dicho lugar, por lo que por entonces no se pudo comprobar si se registraba algún faltante.

Al respecto, se dio inicio a una causa penal por el delito de violación de domicilio.