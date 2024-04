Copa de la Liga: River, Argentinos, Barracas y Vélez a cuartos en la zona A

La Copa de la Liga conoció este lunes a cuatro de los ocho clasificados a los cuartos de final, en una jornada en la que se definió la Zona A del certamen. Hubo seis equipos que lucharon por las cuatro plazas disponibles, y así se resolvió todo.

River Plate (27 puntos)

El equipo millonario pasó por todas las emociones en Córdoba: perdía con Instituto por el penal que anotó Puebla, y los triunfos parciales de Independiente y Vélez lo dejaban eliminado. Pero lo dio vuelta en la segunda parte con un triplete de Facundo Colidio. Al final, no sólo se aseguró la clasificación con la victoria, sino que el agónico empate entre Argentinos Juniors y Barracas Central (3-3) lo dejó al tope de la clasificación. En cuartos jugará contra el cuarto de la Zona B, que por ahora es Defensa Justicia. ¿Podría ser Boca y haber un Superclásico? Sólo si el Xeneize se ubica en el cuarto escalón.

Argentinos (26 puntos y +11 de diferencia de gol)

El Bicho realizó una gran campaña en la Zona A. Había llegado a la última fecha como líder y durante la noche nunca estuvo en duda su clasificación. Iba a terminar al tope, pero el empate que le arrebató Barracas Central a los 92 minutos, lo relegó al segundo escalón. Como segundo de la Zona A, espera al tercera de la Zona B, que por ahora es Lanús.

Barracas Central (26 y +5)

Llegó a la última fecha como líder compartido con Argentinos, pero con peor diferencia de gol que el Bicho. Salvó un punto y terminó tercero, luego de un partidazo en La Paternal. La ubicación que logró lo hará jugar contra el segundo de la Zona B, que por ahora es Estudiantes.

Vélez (25)

Era el más complicado de los seis equipos que pugnaban por cuatro lugares, porque no dependía de sí mismo. Pero se dio la combinación ideal de resultados: derrotó por 1-0 a Independiente Rivadavia con gol de Pizzini, y luego Talleres e Independiente empataron 2-2, resultado que le permitió superar a ambos. El equipo de Liniers ya tiene rival asegurado: Godoy Cruz, puntero confirmado de la Zona B.

Talleres (24)

El equipo cordobés visitó a Independiente con la misión de no perder. Si ganaba, no dependía de ningún otro resultado. Si empataba, precisaba que Vélez no derrotara a Independiente Rivadavia. Perdía 2-0, jugó con uno menos todo el segundo tiempo por la expulsión de Miguel Navarro, y logró empatarlo, pero no le alcanzó.

Independiente (23)

Estaba afuera de los cuartos de final, y por un largo rato estuvo adentro. Independiente estaba obligado a ganarle a Talleres en Avellaneda. Se puso 2-0 y con un hombre más. Pero no supo mantener la ventaja, el equipo cordobés lo empató, y tuvo la clasificación en un bombazo de Laso a los 95 minutos que salvó Herrera. La igualdad marcó otra frustración inesperada, después de haber tenido el boleto en las manos por varios minutos.