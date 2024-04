Un fin de semana pasado por agua

Bien se sabe que marzo y abril son meses lluviosos por excelencia. Las lluvias y tormentas repentinas, algunas más fuertes que otras, dejan rastro tanto en las calles como en el tráfico, con accidentes, sobre todo de motos, por la calzada resbaladiza.

Según el Boletín Agrometeorológico mensual, las lluvias de marzo resultaron superiores a los 150 mm., sobre el este de la región Pampeana y el Litoral. Estos eventos registrados resultaron superiores a los normales para la época. Además, las lluvias de este último trimestre superaron los 250 mm. en gran parte del centro y norte argentino. Principalmente, resultaron superiores a las normales sobre áreas de la región Pampeana y en el Litoral. A su vez, resultaron comparables al 30 y al 10% de los trimestres más húmedos de la historia de cada localidad.

Abril parece que no va a quedarse atrás; desde el viernes, Rafaela se encontró pasada por agua, con precipitaciones constantes e intensas que no dieron tregua. Hubo un notable descenso de la temperatura, con mínimas de 13 grados centígrados y máximas que no superaban los 20°. También algunas ráfagas de viento por la madrugada y las mañanas, que comenzaban frías. Recién se pudo ver un atisbo de sol este lunes por la tarde, cuando parecía que la lluvia comenzaba a cesar.

El comienzo de la lluvia estuvo marcado por un suceso pocas veces visto en la ciudad: un socavón que se produjo en la esquina de Suipacha y Rivadavia, bien enfrente de los semáforos, y prácticamente en pleno centro de la ciudad, lo que llamó la atención de los ciudadanos que pasaban por el sector, generando también cierta preocupación en los vecinos que viven cerca del lugar. Según lo que pudo saber este medio, el pozo, de gran tamaño, y que tiene un diámetro de 6 x 2 metros y una profundidad de casi 4 metros, se habría generado por el colapso de un colector de agua, lo que generó que haya cedido la calzada.

En total, las lluvias registradas desde el viernes 12 de abril hasta el lunes 15, informadas por INTA Rafaela, fueron de 70.2 mm, con un total acumulado de abril de 113.0 mm. De todos modos, esta cantidad no supera la medida histórica de abril, que fue de 91.2 mm.

CAMBIO DE CLIMA Y DE TEMPERATURA

Desde hoy se espera un cielo mayormente despejado, con temperaturas máximas de 24° y mínima de 15°. Parece que, pese al frío de estos días, vuelve el calor templado, ya que el próximo fin de semana se anuncian 29°.