Imputaron al presunto autor de las estafas del “Fondo del 30%” del hospital Iturraspe

Un hombre de 51 años y una mujer de 42 que es su pareja fueron imputados por estafas vinculadas al denominado “Fondo del 30%” que se distribuye entre empleados del hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.

Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Federico Grimberg en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

Al imputado, cuyas iniciales son JAC, se le atribuyó la autoría del delito de estafas. De acuerdo con la investigación, era la persona que estaba a cargo de la liquidación y el pago de haberes al personal activo del efector. En relación a la mujer investigada, sus iniciales son MBM, trabaja en otra área del nosocomio y se le endilgó ser partícipe secundaria del delito. Al momento de ser imputadas en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), las dos personas entregaron sus pasaportes.

El funcionario judicial remarcó que "ambos se beneficiaron económicamente a partir de las maniobras ilegales". A su vez, recordó que "otras 10 personas también son investigadas y ya fueron imputadas en el marco del mismo legajo por haber obtenido ganancias como resultado de los ilícitos".

Por otra parte, Grimberg indicó que "el hombre de 51 años además fue imputado por actividades relacionadas a la captación de juegos de azar de manera clandestina".



FONDO DEL 30%

Grimberg señaló que “las estafas fueron por un total de 38.337.865 de pesos, monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos". Al respecto, aclaró que "el número surgió del análisis de las sumas de dinero recibidas de manera ilegítima por las 12 personas involucradas", y añadió que "tales movimientos se registraron entre enero de 2020 y octubre del año pasado".

El fiscal remarcó que "conforme lo establece la normativa, el comúnmente denominado ‘Fondo del 30%' debía ser distribuido entre todas las personas que trabajan en el nosocomio”. Según explicó, "se trata de la recaudación generada por los servicios que se brindan en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares”.

“Durante años, el hombre de 51 años remitió al Consejo de Administración del hospital el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados y luego tergiversó las listas en el procedimiento administrativo mediante la cual se realizan los pagos”, relató Grimberg.

“El responsable de enviar el archivo al banco para materializar las transferencias alternaba datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originariamente consignados”, sostuvo el funcionario del MPA. “En función de ello, se concretaban transferencias a personas que no debían recibirlas –entre ellas, el investigado como autor de la estafa y su pareja–, y por cantidades que no eran las previamente informadas y aprobadas”, especificó.



CASINO EN LÍNEA

En cuanto al otro delito que se investiga, el fiscal refirió que "sin autorización, el imputado y otras personas que aún no fueron individualizadas ofrecieron la creación de usuarios habilitados para utilizar plataformas de casino en línea disponibles en alrededor de 20 páginas web diferentes".

A su vez, expuso que "también vendían y canjeaban créditos virtuales por dinero que los jugadores les transferían a cuentas bancarias o billeteras económicas".

"El hombre investigado brindó estos servicios ilegales entre diciembre de 2020 y octubre del año pasado y obtuvo rédito económico de ello", concluyó.



DELITOS

Al hombre de iniciales JAC se le atribuyó la autoría de estafas y la coautoría de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro. Su pareja, por su parte, es investigada como partícipe secundaria de estafas, informó la Oficina de Prensa y Difusión MPA.