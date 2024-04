Titular de ANSeS defendió nueva fórmula de movilidad jubilatoria

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Mariano de los Heros, se presentó de forma imprevista en la Cámara de Diputados donde se discutía sobre la situación de los jubilados y la posibilidad de impulsar por ley una nueva fórmula de movilidad superadora a la que el Gobierno implementó por decreto.

En la comisión de Previsión y Seguridad Social, el funcionario defendió la política del Gobierno que reemplazó el mecanismo de actualización de haberes que se había heredado de la anterior administración nacional por una fórmula de movilidad que toma en cuenta la inflación como componente central e incluye una recomposición parcial de la pérdida de poder adquisitivo que sufrió el universo de jubilados y pensionados.



NO HAY AHORRO FISCAL

Al desarrollar su exposición, De los Heros aseguró que no hay ningún tipo de ahorro con esta reforma aplicada por el Poder Ejecutivo y en ese sentido detalló que sumados los aumentos previstos para abril, el gasto será de alrededor de los dos billones de pesos.

Resaltó que con la fórmula que se acaba de anular del Gobierno anterior, el aumento para junio hubiese sido de 34,1%, casi 30 puntos menos de lo que impulsa el Gobierno “con los adelantos que se van a dar durante este período de abril, mayo y junio”, por un total de 63,1%".

“Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad”, destacó, y al respecto agregó que ”las decisiones políticas del Gobierno no exponen solamente una preocupación sobre la situación de nuestros jubilados, sino también la convicción de otorgarles fondos públicos que son escasos, para tratar de resolver parcialmente la situación desastrosa que dejó la ley de movilidad anterior".



CUESTIONÓ LA

MORATORIA

Por otra parte, el titular de ANSeS cuestionó el mecanismo de la jubilación por moratoria que se masificó durante el kirchnerismo y el albertismo, y advirtió que tienen como consecuencia “un achatamiento de la pirámide”.

“El 87% de todas las jubilaciones otorgadas con moratoria están en la mínima”, indicó, y contrastó con las jubilaciones y pensiones 100% contributivas, que fueron adquiridas por los trabajadores con 30 o más años de aporte, de las cuales “solamente el 6% tiene jubilaciones mínimas”.

"De 45.000 jubilaciones promedio que otorga el ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”, precisó.