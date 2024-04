Confirmaron preventiva de "Pitu" por dos robos a mano armada

A modo de adelanto informativo, en el portal internet de LA OPINIÓN publicamos el domingo último bajo el título «Prisión preventiva para "Pitu" por dos hechos de robo calificado», lo concerniente a la privación de la libertad a un malviviente conocido por sus iniciales como FLL de 33 años, aunque más conocido por su alias "Pitu" o "Santafesino".

Ahora, con información oficial en mano, según lo dado a conocer por la Oficina de Prensa y Difusión MPA, estamos en condiciones de ampliar ese adelanto dominical y confirmar que "Pitu" quedó en prisión preventiva, investigado como autor de un robo cometido con un arma de fuego en una agencia de quiniela en Sunchales.

Así fue dispuesto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, en una audiencia realizada este domingo en los tribunales de Rafaela, de la cual también participaron el fiscal que está a cargo de la investigación, Martín Castellano, y en la defensa técnica la abogada del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP), Amalia Cassina.

El fiscal Castellano solicitó la privación de la libertad del imputado, y valoró que "aunque la Defensa propuso medidas alternativas, el juez hizo lugar a nuestro requerimiento".



FUNDAMENTOS

Castellano señaló que "el magistrado consideró que las evidencias que aportamos desde la Fiscalía son suficientes para acreditar, con el grado de probabilidad que demanda esta etapa, los hechos endilgados al imputado".

En ese marco, destacó "la labor desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI), en tanto que llevó a cabo diligencias que permitieron recabar evidencias contundentes del accionar delictivo investigado".

"En cuanto a la pena en expectativa, el juez contempló que el hombre que quedó en preventiva tiene antecedentes condenatorios, lo cual impide que por los delitos que le atribuimos se le imponga una pena de ejecución condicional", explicó el fiscal.

Asimismo, el funcionario del MPA remarcó que "el magistrado sostuvo que los riesgos procesales estaban latentes, en particular el de entorpecimiento probatorio respecto de víctimas y testigos". Al respecto, aseveró que "era sumamente necesario resguardarlos para que puedan transitar el proceso penal sin interferencias y lleguen al juicio con absoluta libertad".



ARMA DE FUEGO

"El hombre de 33 años es investigado por haberle sustraído un teléfono celular y 5.000 pesos en efectivo a la propietaria de una agencia de quiniela", indicó Castellano. "El hecho ilícito fue cometido durante la mañana del martes pasado, en el local comercial, ubicado sobre la avenida Alem al 1.200", precisó.

Según relató, "el investigado simuló ser un cliente y, mientras la víctima imprimía los comprobantes de una jugada, él le apuntó con un arma de fuego y le dijo que le diera 'todo' lo que tenía". A su vez, mencionó que "en ese momento ingresó al lugar la madre de la dueña de la agencia, a quien el atacante también intimidó con el arma".

"Por temor a sufrir daños en su integridad física, las mujeres no opusieron resistencia a que el atacante se llevara el dispositivo y el dinero, que estaban sobre un mostrador", expuso el fiscal.

Por otro lado, Castellano refirió que "al día siguiente alrededor de las 20:00, el imputado intentó apropiarse nuevamente de objetos ajenos en Sunchales", y especificó que "en esa ocasión, trató de robar una mochila que contenía 245.000 pesos, un teléfono y documentación personal". Tal hecho delictivo tuvo lugar en la vía pública de la avenida Sarmiento al 100.

"El hombre investigado llegó al lugar en bicicleta y abordó con violencia a una mujer que recién había descendido de un automóvil", manifestó el representante del MPA. "Aunque intentó arrebatarle su mochila y la amenazó con un arma de fuego mientras la instaba a que no llamara a la policía, la víctima se resistió e impidió que el imputado concretara su objetivo", resaltó.

En relación a la detención, el fiscal Castellano detalló que "el imputado fue privado de su libertad por agentes de la PDI, horas después de haber cometido el segundo ilícito".



CALIFICACIÓN

PENAL

Al hombre de iniciales FLL se le endilgó la autoría de robo calificado (por haber sido cometido con un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada), en una oportunidad consumado y en otra, en grado de tentativa.