Que 9 de Julio haya perdido como local es sin dudas algo atípico en el Federal A. El año pasado su gente se acostumbró a verlo ganar en la mayoría de los encuentros y a perder en muy pocas. Hacía de la fecha 33 de 2023 (2 de octubre) en la caída por 1 a 0 ante Crucero del Norte, que no se iba con las manos vacías del Germán Soltermam como ocurrió el domingo frente a Sportivo Las Parejas con el gol en contra sobre el final de Tomás Androetto.

"Realmente tengo un poco de bronca por como terminó siendo el resultado, si bien no tuvimos un buen primer tiempo, luego emparejamos un poco. Con el cambio de sistema, en el segundo tiempo fue mas peleado y luchado, en el final tuvimos una jugada donde nos pudimos quedar con el triunfo, pero el arquero tapó una pelota bárbara y en la contra nos agarraron mal parados, sucedió esa acción desafortunada y quedamos con nada del partido", expresó luego el DT juliense Maximiliano Barbero en la conferencia de prensa.

Sobre el estado del campo de juego y su incidencia, manifestó que "yo creo que fue un partido muy difícil para nosotros, ellos entraron mejor pisados, en la cancha se movieron mas. Por ahí nosotros perdíamos las divididas, hasta que nos acomodamos y cambiamos. Creo que no fue un buen partido. Sabíamos lo que iba a pasar con la lluvia, el campo y lamentablemente nos quedamos sin nada".

Dentro de los conceptos de su análisis, se rescata que "nos doblegaron mucho por la zona derecha. Creo que no corrimos bien, pero el esfuerzo fue grande. Tenemos mucho para trabajar y mejorar, ni al principio éramos los mejores ni ahora somos los peores, de esto se sale con humildad, con trabajo, con sacrificio, por suerte tuvimos un buen arranque, luego no se nos dio en los dos partidos siguientes".

Desde hoy el DT ya pone el foco en el próximo rival, con el dato de la fecha libre el próximo fin de semana. "Tenemos quince días para limpiar la cabeza, trabajar y para ir a Pronunciamiento de la mejor manera. Trabajaremos internamente en los errores que cometimos, aunque algunos fueron por virtudes del rival".

Finalmente, acotó que "es un torneo muy parejo, es una zona donde nos tenemos que acostumbrar a como se juega, muy distinta a la Norte del año pasado. Sabemos que lo que mostramos frente a Douglas no fue un espejismo, lo podemos repetir".