Fissore sobre el difícil momento de la Crema: “Se puede revertir la situación”

Nueve puntos sobre treinta y tres, esa cantidad sacó Atlético de Rafaela, un arranque muy diferente de la expectativa de los simpatizantes de la Crema, y con salida de entrenador hace un par de fechas. La llegada de Ricardo Pancaldo no detuvo la caída. La Crema volvió a perder, ahora con Chaco For Ever. Ya son siete los juegos que suma sin ganar con tres derrotas seguidas, y cuatro partidos sin convertir goles.

“Veníamos con otra expectativa”, apuntó Matías Fissore luego de 0-2 ante el Albinegro, por la fecha 11 de la zona B. En relación al rendimiento que tuvo el equipo, en lo que fue el primer encuentro con el nuevo DT, el santafesino Pancaldo, el mediocampista señaló: “Creo que hicimos un partido aceptable, podríamos habernos llevado algo más”. Y argumentó. “Nos golpearon cuando estábamos bien, a partir de ahí nos costó imponernos en el partido más allá que tuvimos algunas situaciones como para empatar y después con el 2-0 como para descontar y volver a ponernos en partido, no se pudo dar. Es cuestión de analizar, reflexionar y seguir trabajando, hay material para sacarlo adelante”.

A la hora de buscar algún ‘justificativo’ a la poca conexión que volvió a mostrar el conjunto albiceleste, Fissore no utilizó como excusa el pésimo estado del terreno de juego: “El campo de juego estaba bastante pesado, más allá de eso se intentó jugar por momentos, pero no es excusa, estaba igual para los dos, trataremos de revertir este momento”.

El presente de Atlético es complicado. Lejos de su mejor versión y fecha tras fecha comprometido con la zona baja, Fissore confió: “Hay un grupo que te permite confiar y creer que se puede revertir la situación, todos son buena gente y la mayoría con trayectoria por lugares muy importantes”. Y cerró: “Es cuestión de poder cortar la racha, empezar a ganar en confianza con resultados y a partir de ahí encaminar la cosa para adelante”.



VOLVIÓ A LOS TRABAJOS

El plantel profesional de Atlético de Rafaela regresó a los entrenamientos en la tarde de ayer luego de su presentación el sábado por la tarde ante Chaco For Ever como visitante.

Los dirigidos por Ricardo Pancaldo iniciaron su preparación para lo que será el encuentro del próximo domingo ante San Telmo, uno de los animadores que tiene la zona B. Dicho juego irá a las 17.00hs. Posteriormente la Crema tendrá dos cotejos como visitante. Ante San Martín de San Juan, en el interzonal, y un largo viaje a Puerto Madryn para enfrentarse con Deportivo Madryn.

Telmo, el próximo rival, acumula 10 juegos sin caída, con 6 victorias y 4 empates. Viene de igualar 0 a 0 con Arsenal de Sarandí en el interzonal. Suma 22 puntos y quedó en el segundo lugar tras el triunfo de Colón, único líder.