Boca se juega todo ante el clasificado Godoy Cruz

Con cuatro partidos en el que se definirán los últimos tres clasificados para los cuartos de final se completará este martes la última fecha de la Copa de la Liga. Estudiantes, Lanús, Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell's buscarán alguna de esas tres plazas disponibles, con el eliminado Belgrano y el ya ganador de la zona Godoy Cruz como invitados a la fiesta. A partir de las 19:30 y en simultáneo arrancarán los duelos Boca-Godoy Cruz, Lanús-Estudiantes, Defensa y Justicia-Newell's y Belgrano-Racing. De los seis, Boca, Lanús, Estudiantes y Defensa dependen de sí mismos, mientras que Racing y Newell's deben ganar y esperar otros resultados.



EL PANORAMA DE CADA UNO



Más allá de estar fuera de la zona de clasificación en el arranque de la fecha, Boca, que no contará con Nicolás Valentini, marginado por no haber renovado su contrato, se garantizará su boleto si le gana a Godoy Cruz en la Bombonera. En ese caso, llegaría a 25 puntos y, para quedar cuarto, superaría, al menos, al perdedor de Lanús-Estudiantes o a los Granates si se diera un empate. Y hasta podría terminar segundo de acuerdo a los otros resultados. Si el equipo de Diego Martínez iguala con los mendocinos, tendría una chance remota de avanzar, que dependerá de lo que suceda en las otras canchas: que Lanús pierda y que Racing no gane.

El vencedor del duelo Lanús-Estudiantes también tendrá su boleto, que será de los platenses si el choque finaliza empatado. En ese caso, los Granates mantendrán una posibilidad, que dependerá de lo que hagan Defensa, Boca y Racing: necesita que sólo uno de ellos gane. Si triunfan al menos dos, se quedará afuera. Si Lanús pierde, su única posibilidad es que Boca pierda y Racing no gane. Si el que pierde es Estudiantes, le sirve que sólo uno venza de Defensa, Boca y Racing. Con dos ganadores, quedará eliminado.

La ecuación de Defensa es simple: con la victoria se clasifica. Si empata, empieza la calculadora, con dos escenarios de acuerdo a lo que pase en Lanús. Si triunfa Estudiantes, le alcanza con que Boca o Racing no ganen. Si vence Lanús o empatan, necesita sí o sí que Boca y Racing no ganen. Si Defensa pierde, automáticamente se queda sin chances porque lo superará Newell's.

Racing, que no podrá contar con Juanfer Quintero, de viaje en Colombia por un tema familiar, no depende de sí mismo, pero tiene una ventaja ya que cuenta con la mejor diferencia de gol, por lo que avanzará ante un eventual desempate y le es indiferente lo que pase con Lanús-Estudiantes (si gana, a uno de los dos lo pasará en cualquier escenario). Por eso necesita ganar y que no lo hagan Boca o Defensa. Si vencen los dos no tendrá chances, si sólo triunfa uno avanzará. Si el conjunto de Gustavo Costa no vence a Belgrano, ni siquiera puede soñar con el pasaje.

Para Newell's, último entre los pretendientes y con la peor diferencia de gol, el escenario es el más complejo. Séptimo con 21 puntos, debe pasar a tres equipos: a Defensa lo superaría con el triunfo. Los otros dos saldrían de Racing, Boca y Lanús. Para superar a Racing y Boca, le alcanza con que no ganen, mientras que para pasar a Lanús necesita que el Granate pierda. Con el triunfo propio y dos de esas tres combinaciones, el boleto será suyo.