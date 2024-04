Alexis, uno de los referentes de la Scaloneta

Este ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección Mayor, muy pronto entrará en la historia como el más prolongado en partidos y promedio de puntos conseguidos, superando a Alfio Basile, Carlos Bilardo y César Menotti, esto sucederá inexorablemente dirigiendo los próximos 11 partidos confirmados del calendario 2024, es decir: 2 de la ventana de amistosos de junio, los 3 encuentros por la fase de grupo de la Copa América y otros 6 en el marco de las Eliminatorias para el próximo mundial 2026, que se jugarán en el 2do semestre de éste año, no solo producirá semejante fenómeno estadístico, sino que además, en el transcurso de estos 6 años y ya como parte de un legado, acaso el más importante de su gestión, 47 jugadores fueron promovidos y citados por primera vez y un grupo numeroso todavía sigue teniendo oportunidades y en alguno de ellos, participaciones determinantes en los títulos conseguidos por lo que coloquialmente hoy se llama, La Scaloneta.

Dentro de ese grupo de la mesa chica de la renovación diseñada por el entrenador nacido en Pujato, la figura de Alexis Mac Allister fue ganando espacios y por estos días, se ha convertido en el futbolista más valorado, de esa legión de nuevos valores.

Alexis Mac Allister dio un vuelco de 180 grados en cuestión de meses porque sus actuaciones destacadas en el Brighton lo llevaron a ser campeón del mundo con la selección argentina y Jürgen Klopp lo trajo a su Liverpool a cambio de un monto cercano a los USD 43 millones. La adaptación a los Reds en su primera temporada incluyó comparaciones con Steven Gerrard por su forma de juego y se metió en el bolsillo a los hinchas con un sacrificio innegociable.

Debido al status que cobró en estos meses, las redes sociales del club lo tuvieron en uno de los ciclos que se basa en pasar el día junto a cada estrella del plantel. En un video superior a los 17 minutos, Mac Allister recorrió un sinfín de temas para el canal oficial de YouTube de la entidad con múltiples respuestas. Una de las primeras tuvo relación a cuál apodo le gusta, si Ale o Macca. Sin quererlo, la pregunta reveló el origen del último sobrenombre: “Prefiero Macca. Toda esta cuestión empezó cuando llegué aquí. Nunca antes me llamaron así. Al principio, me decían Gary, por Gary Mac Allister. Les dije que no me gustaba, así que empezaron a decirme Macca, y me gustó”. Cabe recordar, el jugador aludido tuvo un pasado con esta camiseta entre 2000 y 2002.

Alexis exhibió con sus declaraciones la intimidad del vestuario porque admitió gustarle el reggaetón y la cumbia, pero aún no se anima a musicalizar el área sagrada de sus colegas: “Yo pongo la música, pero una vez que estamos todos en el vestuario no lo hago. ¿Por qué? Llegué hace siete meses, soy el más nuevo, ja. Debo portarme bien por un tiempo, quizás después ponga música, ja”.

Por otro lado, mostró su lado oculto con TikTok, una aplicación que usa con cotidianeidad y que lo obligó a cambiar la configuración del celular por la barrera idiomática: “Al principio, tenía mi celular configurado en inglés, pero después me di cuenta que eso afectaba una aplicación que uso mucho en el día a día, que es TikTok. Todo el contenido de la plataforma me aparecía en inglés por la configuración. Así que tuve que cambiarla al español y ahora TikTok está un poco mejor”.

Acto seguido, fue consultado por la presentadora, Rubi Deschamps, sobre por qué no se ha grabado en la plataforma: “Ni loco, ja. Yo no bailo. ¿Por qué? Se lo dejo a Lucho (Díaz)”. Ya sobre el final, la mujer le pidió hacer un baile para subirlo a la red, pero no lo hizo cambiar de postura: “Ni hablar, no. Ya te dije que no hay chances de que baile para TikTok”.

“No es bueno mi inglés, debo mejorar. Diría que no es malo, puedo hablar con el equipo y ayudar a Darwin (Núñez) y Lucho. Pero cuando llegué no sabía nada, en realidad sabía cosas muy básicas”, manifestó.

Más adelante, el pampeano expuso su museo de camisetas. Allí, se pudo ver la del Unión de Bélgica de su hermano, Kevin, del día que se enfrentaron frente a frente por la Europa League, y la casaca de Marcus Smith, rugbier inglés. Fue consultado sobre cuál era la más especial y señaló con la que marcó su primer gol en Liverpool.

En ese lugar tenía depositada la medalla de la Finalissima ganada a Italia en Wembley y el capítulo de la Selección emergió: “Acá tengo las camisetas contra Arabia Saudita, México... Esa es la del gol contra Polonia, fue el primero con la Argentina. Solo guardé una camiseta de esos partidos porque las otras se las regalé a mi familia. Pero sí me quedé con las dos de la final”.

De igual manera, hubo una particularidad que ni siquiera la recordaba. “Tenés hasta los shorts”, acotó Deschamps sobre la definición ante Francia cuando miró al interior de la percha y, sorprendido, Alexis dijo: “¿Lo decís en serio? No lo sabía, je. Ese fue el partido más importante de mi vida”.

Luego, se refirió al mejor jugador del mundo y precisó cuál es el inconveniente con Lionel Messi por el cual no tienen un diálogo permanente: “Es muy callado, pero siempre está dispuesto a ayudar a los compañeros que necesiten. Es reservado y amable. El problema es que yo soy tímido y él es de pocas palabras, así que a veces no hablamos mucho, pero cuando charlas con él podés ver su personalidad”.

Estas declaraciones que en los últimos días fueron publicadas por el sitio oficial del Liverpool, describen la personalidad de un hombre que llegó para quedarse en las filas albicelestes, que no desaprovecho la oportunidad en Doha y que desde lo cotidiano la ratifica, en la liga más competitiva del planeta futbol.