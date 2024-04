Unión logró su primera victoria bajo la lluvia

Después de tres derrotas en el primer tramo del Federal A, Unión de Sunchales pudo obtener el primer triunfo, ante Boca Unidos de Corrientes. Lo trascendente del encuentro pasó en el primer cuarto de hora. A los 2 minutos el «Bicho Verde» se adelantó a través de una escapada que acabó con un gran derechazo de Mauro Barzola.

Sin embargo, 180 segundos más tarde apareció «Maxi» Solari para anotar el 1 a 1 parcial que volvió todo a foja cero. Pero la «U» no desesperó y fue nuevamente por el gol. Ese que encontró en el minuto 12 con un tremendo zurdazo de Facundo González.

UNION 2 - BOCA UNIDOS 1

Cancha: estadio Club A. Unión (Sunchales).

Árbitro: Gustavo Benítes.

Unión (S): Santiago Sendín; Rodrigo López Alba, Leonardo Kulich, Jonathan Vallejos, Matheus Rodrigue; Joaquín Castellano, Nicolás Fratto, Facundo González, Mauro Barzola; Mateo Suárez e Ismael Blanco. DT: Mariano Ferrero.

Boca Unidos: Lucas De León; Pablo Cuevas, Matías Espíndola, Santiago Chamorro, Joaquín Livera; Ignacio Méndez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz; Leonardo Valdéz, Maximiliano Solari, y Gonzalo Ríos. DT: Raúl Estévez.

Goles: PT 2m Mauro Barzola (U); 4m Maximiliano Solari (BU); 12m Facundo González (U).

Cambios: ST, al inicio, Lucio Martínez Trejo por Méndez (BU); 17m Leandro Gómez por Piz (BU) y Edgar Villán por Ríos (BU); 20m Jerónimo Almada por López Alba (U); 27m Joaquín Acevedo por Valdéz (BU); 30m Santino Faudone por Barzola (U) y Gerónimo Núñez por Suárez (U); 44m Juan Aguilar por González (U).

LOS DEMAS PARTIDOS

Crucero del Norte logró este domingo su primer triunfo de la temporada en el Torneo Federal A 2024, al superar por 1 a 0 al líder de la Zona 4, Sarmiento de La Banda, en un encuentro disputado de la cuarta fecha en el estadio Andrés Guacurarí del paraje de Santa Inés.

El único gol del partido fue convertido por el defensor central del Colectivero, Javier Araujo, a los 2 minutos de la etapa complementaria.

Además, Sol de América perdió en Formosa frente a Central Norte de Salta por 1 a 0 (Emiliano López) y Juventud Antoniana superó por el mismo marcador (Nahuel Curcio) a San Martín en la capital salteña. Quedó libre Sarmiento de Resistencia.

POSICIONES Y PROXIMA FECHA

Sarmiento de La Banda es el líder con 9 puntos; Central Norte 7; San Martín 6; J. Antoniana, Sarmiento (R) y Crucero del Norte 5; Sol de América y Unión 3; Boca Unidos 1.

Lo que viene (5ª fecha): Boca Unidos vs. Sol de América; Central Norte vs. Crucero del Norte; Sarmiento (LB) vs Juventud Antoniana y San Martín vs. Sarmiento (R). Libre: Unión.