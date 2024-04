Copa de la Liga: seis equipos van por cuatro lugares en la definición de la zona A

River visita en Córdoba a Instituto desde las 20hs. Este grupo todavía no tiene confirmados a sus clasificados. Los que mejor posicionados están son Argentinos, Barracas y el conjunto de Martín Demichelis.

Llegó la hora de las grandes definiciones en la Copa de la Liga Profesional. Este lunes desde las 20 empezará a saberse cuales serán los cuatro equipos de la zona A que pasarán a los cuartos de final del próximo fin de semana. Hay seis candidatos y los cuatro partidos definitorios se jugarán simultáneamente: Argentinos Juniors (25 puntos)-Barracas Central (25) por ESPN y la TV Pública, Instituto (17)-River (24) por ESPN Premium, Independiente (22)-Talleres (23) por TNT Sports e Independiente Rivadavia (8)-Vélez (22)por TNT le darán forma a una noche llena de emociones y en el que harán ruido tanto los que ganen como los que pierdan.

Será una jornada de nervios y ansiedades, de sumas y restas en la que el minuto a minuto de los resultados irá marcando el interés de cada partido. El cálculo de posibilidades es amplio y variado y es cuestión de empezar a considerarlo. Tal vez nada sea más importante en la previa. Salvo dejar aclarado que al no haber esta semana actividad por las copas continentales, todos los equipos irán con lo mejor que tienen. Aunque son esperables algunas rotaciones.



Argentinos-Barracas: el empate los clasifica a los dos por lo que es posible vaticinar un trámite amable. Cualquier que gane avanzará a cuartos. Argentinos quedará afuera si pierde, River y Talleres ganan, Independiente también gana y lo supera por diferencia de gol que por ahora favorece 11 a 4 al equipo de La Paternal y Vélez gana por goleada y lo supera por diferencia de gol que por ahora beneficia 11 a 0 al equipo de La Paternal. Barracas también quedará al margen si pierde, River empata o gana, Independiente o Talleres ganan y Vélez golea y lo supera por diferencia de gol que por ahora favorece 5 a 0 al conjunto de Olavarría y Luna.

Instituto-River: el equipo cordobés quedó fuera de carrera con una racha de cuatro derrotas consecutivas que tratará de romper en su estadio de Alta Córdoba. Lo de River es muy claro: si gana o empata, se clasifica y si llegara a perder, quedará afuera si ganan Talleres o Independiente y Vélez. River sufrirá una baja de importancia: el colombiano Miguel Borja tiene una molestia en el isquiotibial derecho desde el partido de la semana ante Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores y el técnico Martín Demichelis por precaución decidió no incluirlo entre los convocados. Facundo Colidio iría en su lugar



Independiente-Talleres: es casi un partido de octavos de final porque el que gana sigue y el que pierde se va. Independiente no tiene alternativas: si gana, se clasifica, si empata o pierde, queda eliminado. En el caso de Talleres, también si gana se clasifica. si empata, pasa en caso que Vélez no gane y si pierde, se queda afuera. Al "Rojo" lo metió en la carrera su apretado triunfo por 1a 0 de la fecha pasada ante Banfield en el Sur: si no hubiera sido así, estaría casi afuera. A Talleres, en cambio, lo complicó su empate 1 a 1 de local con equipo alternativo ante Independiente Rivadavia: si hubiera ganado, ya estaría casi adentro.

Independiente Rivadavia-Vélez: Los mendocinos suman ocho puntos y quedaron últimos en la zona pero deben sumar porque están últimos en la tabla de los promedios y eso equivale a descender a fin de año. Vélez tampoco tiene margen para especulaciones. De todos los seis pretendientes es el más complicado y no depende de si mismo: si gana, debe esperar para clasificarse que River pierda en Córdoba, que Independiente y Talleres empaten en Avellaneda y/o que a Barracas lo goleen en La Paternal.