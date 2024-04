9 de Julio perdió con Sportivo Las Parejas

Cuando parecía que todo terminaba como había empezado y no se sacaban diferencias en el tanteador, 9 de Julio no tuvo a la fortuna de su lado y Sportivo Las Parejas se terminó llevando la victoria del estadio Germán Soltermam. Se jugaban 46 minutos del complemento y Tomás Androetto quiso cortar un centro y la terminó metiendo en su propio arco.



El equipo que conduce Sebastián Cejas se impuso 1-0 en el encuentro disputado en la lluviosa tarde de este domingo, por la cuarta fecha de la zona 3 del torneo Federal A.



Con esta caída el elenco de Maximiliano Barbero quedó con 4 puntos en la tabla y Sportivo Las Parejas, que ganó por primera vez en el año, llegó a 3.



El León venía de caer 2-0 en su visita a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.





9 de Julio quedará libre en la fecha 5 y posteriormente irá a Defensores de Pronunciamiento, Colón. En la séptima recibirá a El Linqueño de Lincoln.

EL RESTO DE LA FECHA



DEPRO 1 vs. Defensores de Villa Ramallo 0; Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 vs. Douglas Haig 1, El Linqueño 1 vs. Sp. Belgrano 0. Libre: Independiente de Chivilcoy.

LAS POSICIONES

El Linqueño 8, puntos; Independiente Chivilcoy 7; Douglas Haig 6; Defensores Villa Ramallo 6; Sportivo Belgrano 6; 9 de Julio 4; Sp. Las Parejas 3; Defensores de Pronunciamiento 3; Gimnasia Concepción del Uruguay 1.

LA PRÓXIMA FECHA (5°)

Douglas Haig vs Independiente Chivilcoy, Sp. Belgrano vs Gimnasia Concepción, Defensores Villa Ramallo vs El Linqueño, Sp. Las Parejas vs Defensores Pronunciamiento. Libre: 9 de Julio.

LAS FORMACIONES DE LOS EQUIPOS:

9 de Julio: Joaquín Gómez; Tomás Androetto, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Braian Peralta, Tobías Macies, Agustín López y Lucas Quiróz; Fernando Nuñez y Agustín Alfano. Suplentes: Fragueda, Querini, Grabenvarter, Maldonado, Sterren, Colombatti, Méndez, Bianciotti, Déboli. DT: Maximiliano Barbero.



Sp. Las Parejas: Juan Pablo Fernández; Alan Luque, Santiago Strasorier, Matías Martínez y Martín Alemandi; Julián Acosta, Joaquín Iturrieta, Julio Montero y Martín Caballo; Ramiro Maldonado y Juan Bonet. DT: Sebastián Cejas.

Gol en el segundo tiempo: 46m Tomás Androetto e/c (SLP).