José Luis Costamagna triunfó en Concordia y lidera el campeonato

José Luis Costamagna (VW Up) se impuso en la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Pista y con ese resultado se trepó a la punta del campeonato argentino. El piloto de Susana dominó todo el fin de semana y en la final lo acompañaron en el podio Lucas Bayala y Franco Nazzi (ambos con VW Up). El rafaelino Ricardo Saracco (VW Up) finalizó 22° en su regreso a la actividad.

José Luis Costamagna cerró este domingo un fin de semana perfecto en la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Pista, para quedarse con su tercera victoria en el historial de la categoría y acceder a la punta del campeonato, tras haber llegado octavo.

El piloto de Susana, con un VW Up, había conseguido la pole provisoria el viernes, la refrendó el sábado, se impuso esa misma jornada en su respectiva serie y este domingo ganó una carrera que tuvo varias alternativas a lo largo de su desarrollo -con récord de vuelta incluido- en el autódromo "Ciudad de Concordia".

Costamagna partió desde el tercer lugar en la grilla y se ubicó como inmediato escolta en los primeros metros. Más adelante fluctuó entre el segundo y el tercer puesto, mientras que se alternaron en la vanguardia Francisco Calo (VW Up) y Joaquín Melo (Ford Ka), quienes debieron abandonar por rotura de motor y caja de velocidades, respectivamente.

El susanense, que nunca perdió contacto con la punta, accedió definitivamente al liderazgo en la séptima vuelta y desde ese momento comenzó a elaborar una diferencia tranquilizadora para alcanzar un triunfo inobjetable en el circuito entrerriano.

Costamagna fue contundente al mando del VW Up que le entrega Mario Cagnotti de Devoto y es motorizado por el rafaelino Ulises Bertone. A partir de esta sólida demostración de un auto que se mostró firme y con un notable rendimiento, las ilusiones de luchar por el título se potencian, aunque todavía queda mucho por delante y no son pocos los que aspirar a quedarse con el premio mayor al finalizar la temporada.

Vale la pena destacar que reapareció en esta competencia el rafaelino Ricardo Saracco (VW Up), quien concluyó vigésimo segundo en la final con el total de vueltas cumplidas.

Luego de ausentarse en la segunda fecha, disputada en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata y tras este retorno, Saracco apuesta a mejorar en el resto del calendario, que seguirá en el "Parque de la Velocidad" de la ciudad de San Jorge.

Clase 2 (final - 15 vueltas): 1° José Luis Costamagna (VW Up), en 36m34s773, a un promedio de 115,638 Km/h; 2° Lucas Bayala (VW Up) a 2s003; 3° Franco Nazzi (VW Up) a 2s225; 4° Lucas Huser (VW Up) a 2s728; 5° Pablo Vázquez (Ford Ka) a 4s542; 6° Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) a 4s619; 7° Nazareno Iglesias (Fiat Way) a 5s366; 8° Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) a 5s515; 9° Emanuel Alaux (Chevrolet Corsa) a 6s689; 10° Juan Cruz Talamona (Chevrolet Corsa) a 7s951... 22° Ricardo Saracco (VW Up) a 23s706.

Campeonato: José Luis Costamagna 79 puntos; Franco Nazzi 70; Pablo Vázquez y Lucas Bayala 67; Joaquín Melo 64; Fernando Iglesias 63; Alan Buchholz 56; Agustín Martín 52; Nazareno Iglesias 49; Franco Calo 48... Ricardo Saracco 2.