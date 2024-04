Mauricio Dayub:“El Amateur cambió la mirada de los demás sobre mí”

BUENOS AIRES, 14 (NA).-Mauricio Dayub habló con Ricardo Guazzardi para Radio Rivadavia sobre las dos obras que protagoniza: El Amateur (los jueves en el Chacarerean Teatre) y El Equilibrista (los miércoles en el Nacional). A la par, en este momento, el intérprete se encuentra de gira de la primera obra en Córdoba, experiencia a la cual catalogó como “una noche inolvidable y preciosa”.

Sobre ambos proyectos, el actor confesó no poder querer más a uno del otro: “Las dos me representan mucho”. Aunque destacó El Amateur porque “es el espectáculo que no voy a poder olvidar nunca, ya que cambió la mirada de los demás sobre mí”.

En ese sentido, contó la historia de cómo nació la obra: “Yo venía siendo un actor que ágatas podía hacer pequeños papeles y me di cuenta que, si no escribía una obra, yo mismo no me iban a poder ver si tenía o no posibilidades para trabajar o no en este oficio”.

“Empecé a levantarme a las seis de la mañana todos los días para escribir. Cuando la tuve terminada, me di cuenta que necesitaba un productor y se la llevé a alguien que estaba produciendo una obra en la calle Corrientes. Por supuesto, me dijo: ‘Pibe, ¿cómo voy a producir una obra de alguien que está escribiendo por primera vez?’. Me di cuenta que iba a tener que invertir y producir yo”, continuó detallando.

A partir de allí, la obra recibió 17 premios, ganó como mejor autor y pudo realizar una película y dos versiones del libro. “Me permitió saber que uno puede descubrir dentro de uno valores que no sabe que tiene”, reflexionó.

“La necesidad o indiferencia, muchas veces, además de hacernos doler un poquito pueden ayudarnos muchísimo. En mi caso fue lo que me potenció a saber que yo podía escribir y, por eso, después me animé a saber que podía dirigir. Fueron cosas que vinieron después de ese descubrimiento”, cerró al respecto.

En la entrevista también fue consultado por las giras largas que realiza: “Me potencian muchísimo las giras, no sé por qué”, reveló. A su vez, contó que muchos colegas y familiares le preguntan cuándo dejará de hacerlas, pero el intérprete insistió en que no lo cansan, sino que, al revés, lo potencian. “Eso que recibe el público me lo devuelven a la salida”, explicó.

Por último, contó si El Equilibrista tendrá una película, así como El Amateur logró obtenerla: “Me han dicho muchas veces que la historia tiene que ir a Netflix. Una vez, un crítico teatral me dijo que iba a hacer de intermediario para que desde Italia me consigan los capitales, pero la verdad es que no ha pasado, no se ha acercado nadie”.

“De mis obras, la que más cerca debería estar de ser una película es El Equilibrista, porque cada vez que cuento la historia me dicen ‘Esto tiene que ser una película’. Pero bueno, tal vez es porque son tiempos difíciles para el cine, ¿no?”, cerró al respecto.