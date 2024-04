La vida de oscar Martínez en España

BUENOS AIRES, 14 (NA).-Oscar Martínez, reconocido actor argentino, reside desde hace unos años en Madrid, España, donde ha comenzado una nueva etapa en su vida. En una reciente entrevista con Mirtha Legrand en el programa "La Noche de Mirtha", Martínez se refirió a los cambios y desafíos que ha enfrentado tras su mudanza.

"Comencé a sentir que prefería estar más tiempo en España que en Argentina. En septiembre de 2021 tomé la decisión de mudarme definitivamente y vender mi casa en Buenos Aires", comentó Martínez sobre el proceso que se aceleró tras la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Mirtha Legrand destacó la cálida bienvenida que ha recibido Martínez en España, donde incluso le otorgaron la nacionalidad honorífica, al igual que a otros artistas argentinos como Ricardo Darín y Juan José Campanella.

Al ser consultado sobre qué es lo que más extraña de su país natal, Martínez expresó: "Lo que más se extraña son los afectos. No he llorado, pero creo que es porque tomé la decisión correcta. Si piensas que la nostalgia te va a invadir, mi consejo es que no te vayas".

A pesar de la distancia, Martínez también resaltó las ventajas que ha encontrado en su nuevo hogar: "Gané calidad de vida, tranquilidad, el ambiente social es muy diferente, hay mucha seguridad, la gente está contenta... En el balance, salí ganando".