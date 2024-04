Para Alonso, "la batalla del 18 de abril va a tener para nosotros elementos claves"

El último jueves, y a través de una elección reñida, la docencia pública nucleada en AMSAFE Provincial resolvió, al fin, aceptar la última propuesta salarial que hizo el gobierno de la provincia de un 18% de aumento. Lo hizo por una escasa diferencia de votos: 16.510 maestros de la provincia definieron la aceptación, mientras que 14.497 optaron por el rechazo con distintas acciones y medidas de fuerza. El total de docentes que votaron fue de 31.226.

Con respecto a la aceptación de la nueva propuesta, lo que por algunos días pondría fin al conflicto, y cerrando una serie de 9 paros que se llevaron a cabo a poco más de un mes del inicio del ciclo lectivo, Rodrigo Alonso, el secretario general del gremio manifestó ante los medios capitalinos al término de la asamblea provincial, que "el eje de la discusión (de la docencia) estuvo en la estrategia, sabiendo que la propuesta era mala, y está lejos de las expectativas que tenemos los docentes. Volvemos a ratificar de que el aumento tiene que ir más en línea con la inflación y que el gobierno de la provincia tiene una deuda con las trabajadoras y con los trabajadores”, agregó el dirigente sindical.

Seguidamente, Alonso expresó que los docentes son “el único sector en la provincia de Santa Fe que hemos sufrido una rebaja salarial, producto del no pago del incentivo docente”. Y también adujo que "los trabajadores y trabajadoras de la educación seguimos por debajo de la línea de pobreza, y es totalmente entendible que esta propuesta no haya sido vista como positiva".

Si bien la asamblea provincial reunida en la sede gremial de Rivadavia 3279, se inclinó por poner fin a los paros, también se pronunció por hacer advertencias al gobierno provincial en cuanto a la deuda de la paritaria 2023, así como a la necesidad de recuperar lo perdido por incentivo docente. "Se definió por estrategia -reiteró el dirigente-. La batalla del 18 de abril también va a tener para nosotros elementos claves. Vamos a volver a insistir y a exigir a un Gobierno provincial, que tiene recursos, que haga una propuesta salarial en línea con la inflación". Antes, había aclarado que "tal cual lo habíamos anticipado, lo que se ha discutido a lo largo y ancho de la provincia no es la propuesta. Una propuesta que da cuenta de avances en las condiciones de trabajo, pero está claro también que está lejos de las expectativas que tenemos los docentes". Siguiendo esa línea, el titular de AMSAFE acotó: "Entonces, se definió aceptar la oferta paritaria porque se entendió que el mejor camino que podíamos tener los trabajadores en esta etapa era percibir el aumento, no sufrir ningún descuento y fortalecer la organización sindical que llevó adelante un plan de lucha. A este conflicto entramos todos juntos, con paros contundentes, y salimos todos juntos y fortalecidos porque preservamos el sindicato y no sufrimos descuentos".



SE VIENE UNA NUEVA

REUNIÓN PARITARIA

Cabe destacar que en los próximos días -el 18 de abril- los gremios AMSAFE, Sadop, UDA y Amet volverán a reunirse en paritaria con autoridades de gobierno, de acuerdo al compromiso asumido en el encuentro de este lunes. "Ese día dará inicio otro conflicto", advirtió el dirigente, tras dar idea de que la definición de este jueves abrió solamente una tregua.

"Esperamos que el Gobierno pueda leer esta paridad (en la votación) y presente una propuesta que dé cuenta de los planteos que venimos dando", pidió, al tiempo que recalcó que "no vamos a aceptar premios y castigos, ni a retroceder en nuestras condiciones de trabajo", con relación a la intención del Gobierno provincial de dar un premio a los docentes que acrediten asistencia a las aulas.

En lo que va del año, por los paros docentes se perdieron 9 días de clases (8 de AMSAFE, y 1 de la Ctera). Además, hubo una medida de fuerza el 24 de febrero, con acatamiento docente pero que no afectó a los escolares porque aún no habían arrancado las clases. Finalmente, Alonso indicó que el aumento aceptado, se percibirá "por planilla complementaria entre el 22 y 25 de abril, según se dijo en la paritaria".