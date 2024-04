Alicia Riberi le escribió una carta a Cúneo Libarona, por el caso de su hijo Emanuel

En las últimas semanas, el caso conocido como “Emanuel S.” volvió a cobrar notoriedad luego que se conociera que la madre de Emanuel, Alicia Riberi, había enviado una carta dirigida expresamente al Dr. Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación.

La misiva escrita por Alicia fue llevada personalmente al Ministerio de Justicia en la Capital Federal y recibida el 11 de marzo último, según ella misma confió a LA OPINIÓN en una nota realizada días atrás, donde nos decía además con total naturalidad que, “me dirigí al Ministro como una madre que busca Justicia” llanamente. Ni más ni menos.

Recordamos que Emanuel S. es un joven hombre rafaelino, quien a comienzos de diciembre último, fue condenado a 12 años y medio de prisión acusado de abuso sexual a dos sobrinas, hechos que según la familia de Emanuel, su madre Alicia, su esposa Melisa y su hermana Soledad nunca existieron.

Más aún cuando el fallo judicial dice que tales abusos se concretaron en la casa de Alicia, a quien no podría pasarle desapercibido un hecho de estas características, dada la conexión que existe entre las habitaciones de la casa y su modesto tamaño, donde todo se ve y todo se escucha. Por este motivo, su familia asegura que toda esta causa judicial se basa en una patraña plantada, en una “falsa denuncia”.

Otro hecho atípico que caracterizó este caso es que Emanuel S., previamente al juicio oral donde fue condenado, soportó estoicamente 2 años y 8 meses de prisión preventiva cuando la legislación argentina establece que el máximo de tiempo de duración de una medida cautelar de este tipo es de dos años, con un máximo de 10 meses adicionales sólo en casos de carácter extraordinario... ¿ameritaba la prórroga un caso donde se hacía gala de la abundante evidencia existente? ¿un abuso es de carácter extraordinario para la Justicia?.



BREVE INTRODUCCIÓN

La carta enviada por Alicia al ministro Mariano Cúneo Libarona tiene 6 carillas de extensión, por lo que aquí publicaremos un resumen de esa carta en sus tramos centrales.

Cabe aclarar según manifestó Riberi a este Diario, que aún no recibieron ninguna respuesta del Ministro, porque fue muy reciente el momento en que se envió la misiva: “No va a ser de un día para el otro -dijo-. Libarona tiene un equipo grande de gente trabajando con él, así que esperamos que sea pronto”, dijo.

Asimismo dejó aclarado Riberi que, “vamos a tratar de tramitar una entrevista con él. Verdad y Justicia Santa Fe -del cual forma parte Verdad y Justicia Rafaela- ya la solicitó y se aguarda la respuesta. Mi intención es esa”, recalcó.



LA CARTA AL MINISTRO

En el primer párrafo de la carta constan los datos específicos de la causa, como por ejemplo, el número de legajo judicial.

A continuación Riberi realizó un relato desde el día que recibió una cédula sobre una denuncia por violación con acceso carnal que tenía como presunto implicado a su hijo desde que tenía 12 años; y otra a la propia Alicia por violación y corrupción de menores: “al recibirla -dijo Riberi- firmamos una nota quedando a derecho de la justicia y nadie nos llamó. Le aclaré que trabajé 38 años con niños”, dijo (N. de la R.: Alicia Riberi es docente jubilada con más de 38 años de trayectoria como maestra, directora y supervisora regional de educación de Nivel Inicial).

Ya desgranando el texto de la carta, la madre de Emanuel nos relató que en ella, “le expuse paso a paso todo el proceso, desde que eso sucedió con detalles de la intervención de distintos jueces. Y que mi hijo fue detenido sólo por un relato sin ninguna evidencia".

Seguidamente, Alicia le relató al Ministro de Justicia de la Nación las inconsistencias e irregularidades que se vieron plasmadas durante el juicio.

“En primer lugar -dijo- el tribunal de juicio hizo caso omiso a la resolución de un juez de Cámara- Dr. Matías Drivet- que disponía que las entrevistas tomadas como anticipo jurisdiccional de prueba, podían ingresar si la Fiscalía demostraba que la vulnerabilidad alegada respecto de las denunciantes se encontraba vigente al momento del juicio. No obstante el tribunal admitió los testimonios por medio del ingreso de las grabaciones en Cámara Gesell, lo cual atentó contra el derecho de defensa en juicio, a confrontar los testimonios entre otras cosas. Es decir se incumplió el fallo de un juez de segunda instancia”.

“Seguidamente -continuó- se ventiló un hecho institucional gravísimo, cuando la funcionaria pública, psicóloga que entrevistó a las denunciantes en el dispositivo de Cámara Gesell, declaró que utilizó un protocolo que no se encontraba establecido y analizó las declaraciones mediante el método CBCA, admitiendo en consecuencia que no era el método adecuado para mayores de edad y/o que tienen conocimiento acerca de la sexualidad porque arroja falsos positivos”.

“Así mismo -dice la carta- que a pesar de saber que no era el método adecuado para analizar dichos testimonios y confeccionar un informe, lo realizó de esa manera porque el entonces fiscal Dr. Gustavo Bumaguín, hoy juez de primera instancia, así se lo había solicitado, ignorando las advertencias que la licenciada en cuestión, Alexia Fontanetto, le había manifestado. Lo más grave es que habiendo utilizado un método que arroja falsos positivos fue utilizado por el Dr. Bumaguín para fundamentar que se lo deje en prisión preventiva a Emanuel, y lo que es peor, la jueza Cristina Fortunato utilizó fragmentos de este informe para cimentar el fallo y que continúe en prisión preventiva”.

“También -sigue el texto enviado- declararon tres médicos de las denunciantes y ninguno halló indicios ni evidencias de abuso sexual. Un perito forense, como es el Dr. Soarez de Lima, reconocido a nivel país, y una psicóloga forense como María E. Covacich, sin embargo nada fue suficiente”.

“Como si esto fuera poco, toda una familia- testigos objetivos- declarando, que vivía en el lugar de los hechos. Nunca se reconoció lo declarado por todos, que las denunciantes venían con sus padres al lugar de los hechos. Debimos escuchar que la fiscal Fabia Burella diga que nuestra familia naturalizaba los abusos, una acusación muy osada y terrible agravio. Somos una familia de trabajo y trayectoria y no merecemos este destrato. ¿Los padres también naturalizaban los abusos?”, se preguntó.

“Paralelamente, por los mismos hechos denunciados se inició una causa en el Juzgado de Menores segunda nominación de Rafaela, hecho que fue recurrido por la defensa técnica de Emanuel. Recordemos que Emanuel tiene 34 años y se detallaron pruebas de lo manifestado”, concluyó.



DE TÚ A TÚ

A continuación y dirigiéndose directamente al Dr. Mariano Cúneo Libarona, Alicia Riberi señaló que: “Sr. Ministro esta injusticia acarrea mucho más que un inocente preso, una familia destruida, un niño de cinco años, que con dos años le arrancaron a su papá de su lado y clama todos los días por él; familia, amigos que reclamamos justicia desde hace más de tres años a través de marchas, sentadas, acampes, entrega de volantes, carteles.

“En Santa Fe esta ideología de género ha destruido infinidad de familias y nadie escucha. ¿Se imagina lo que es para un inocente estar preso, ser considerado lo peor de la sociedad? Le arruina la vida sin piedad por una ideología y una caja millonaria que entre otras cosas le paga a cada mujer que denuncia más de cien mil pesos de subsidio. ¿Se puede imaginar cómo prosperaron las denuncias?”.

Prosiguió: “Tenemos dos abogados que hicieron un trabajo increíble, pero la ideología prima sobre todo. Confío en Ud. Sr. Ministro ya que manifestó varias veces públicamente que irían contra la corrupción y alentó a todos nosotros a animarnos a denunciar. Sr. Ministro gracias por comprometerse a investigar los hechos irregulares porque así, se sanea una sociedad. La justicia debe ser genuina y respetar la Constitución -el principio de inocencia- «in dubio pro reo», cosa que no se hace”.

Finaliza: “Esta es la acción de una madre desesperada y no le estoy pidiendo que interfiera en la justicia, ni que hoy deje a mi hijo libre, sino que investigue las graves inconsistencias e irregularidades del proceso y va a advertir la gravedad de la situación, y podrá investigar lo que está pasando en estas causas en Rafaela y en distintos lugares de Santa Fe. La justicia no debe ser una corporación, sino una institución que defiende una justicia independiente de políticas de turno y de ideologías”, concluyó la madre de Emanuel S. en su relevante carta al Ministro.