Unión cerró la Copa de la Liga con victoria en su visita a Tigre

Unión de Santa Fe le ganó 1-0 a Tigre ayer, en condición de visitante, en el marco de la última fecha del Grupo B de la Copa de la Liga. En el partido disputado en el estadio José Dellagiovanna, Joaquín Mosqueira marcó el único gol del partido a los 21 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el elenco santafesino culminó octavo con 20 puntos en esta edición de la Copa de la Liga, aunque no pudo clasificarse. Su próximo encuentro será este miércoles, desde las 21.15, ante Gimnasia de Mendoza, por los 16avos de final de la Copa Argentina en Junín.

Por su parte, el equipo de Sebastián Domínguez cierra un primer semestre para el olvido que lo deja último en la tabla general, momentáneamente descendiendo a la Primera Nacional. El miércoles desde las 15.40 en el estadio Arsenal completará los 37 minutos pendientes ante Chacarita por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Tras un primer tiempo chato y apático en el que ninguno de los dos le generó peligro al arco rival, Unión de Santa Fe logró romper el cero en el marcador a los 21 minutos del complemento con el gol de Joaquín Mosqueira.

Luego de una disputa del balón entre Mauro Pittón y Ezequiel Forclaz, la pelota le quedó a Lucas Gamba que desbordó por la derecha para meter el centro al primer palo que Gian Nardelli, de cabeza, despejó hacia el medio. El balón le terminó quedando al uruguayo Adrián Balboa que, de espaldas al arco y en el borde del área, se la sirvió al número 5 del "Tatengue" para que le dé de primera y, con un potente remate al medio del arco, ponga el 1-0 ante la floja reacción del arquero Felipe Zenobbio que, en el medio de los tres palos, escondió las manos y dejó entrar la pelota.



OTROS PARTIDOS.

ZONA A: Hoy: 18.15hs Gimnasia LP vs Banfield. Lunes 15/04: 20hs Argentinos vs Barracas Central, Independiente vs Talleres, Independiente Rivadavia vs Vélez, Instituto vs River. Miércoles 17/04: 19.30hs Rosario Central vs Riestra.

ZONA B: Hoy: 16hs Sarmiento vs Platense, 20hs Central Córdoba vs San Lorenzo. Martes 16/04: 19.30hs Belgrano vs Racing, 19.30hs Boca vs Godoy Cruz, 19.30hs Defensa y Justicia vs Newell's, 19.30hs Lanús vs Estudiantes LP.



LAS POSICIONES: ZONA A: Argentinos 25, puntos; Barracas Central 25; River 24; Talleres Cba 23; Independiente 22; Vélez 22; Instituto 17; Huracán 16; Gimnasia 16; Banfield 14; Rosario Central 14; Riestra 12; Atl. Tucumán 10; Ind. Rivadavia 8. ZONA B: Godoy Cruz 29, puntos; Estudiantes 24; Lanús 23; Defensa y Justicia 23; Boca 22; Racing 21; Newell's 21; Unión 20; San Lorenzo 15; Platense 15; Belgrano 14; Central Córdoba 10; Sarmiento 9; Tigre 5.