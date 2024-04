La "Crema", otra actuación lamentable y tercera derrota al hilo en el debut de Pancaldo como DT

No levanta. Atlético de Rafaela volvió a perder, ayer, ante Chaco For Ever, acumuló su tercera derrota consecutiva y sigue en caída libre en las posiciones de la zona B de la Primera Nacional.



Ni el debut de Ricardo Pancaldo como nuevo entrenador pudo cambiar el destino de la ‘Crema’, que suma siete juegos sin poder ganar y ya son cuatro en los que ni siquiera convierte. Quedó a un punto del penúltimo y a cuatro del último. La permanencia vuelve a tocar el timbre por barrio Alberdi...



Por la fecha 11 Atlético cayó 2-0 ante el elenco chaqueño, que sumaba dos encuentros sin poder ganar, y que también tuvo estreno de entrenador: Raúl Valdez.



El encuentro fue parejo y si bien los conducidos por Pancaldo habían realizado un aceptable primer tiempo, y cuando mejor estaba, llegó el tanto del conjunto chaqueño por intermedio de Genaro Rossi y luego Gonzalo Cañete aumentó el tanteador para poner cifras definitivas al encuentro.



Apenas un par de situaciones tuvo Atlético en el arco rival. Un cabezazo de Lucas Albertengo y un remate en el poste de Francesco Toldo fueron las más claras.



El panorama para el elenco rafaelino pinta complicada y si bien recién va una semana de trabajo del nuevo DT no se vio la ‘reacción’ anímica que equilibre las falencias futbolísticas que viene mostrando, y repitiendo, el equipo.



La Crema suma 9 puntos y quedó en el puesto 17 de la tabla (sobre 19 equipos); mientras que For Ever alcanzó los 12 puntos y subió al puesto 13.



OTROS ENCUENTROS. ZONA A: Agropecuario 0 - Estudiantes BA 0. Hoy: 14.30hs TV Tristán Suárez vs Quilmes, 15hs Arsenal vs San Telmo, 15.30hs Brown (PM) vs Chacarita, 16hs Racing de Córdoba vs Ferro, 17hs Patronato vs San Miguel, 18hs Güemes (SdE) vs Gimnasia Jujuy, 18.50 hs. TV San Martín (SJ) vs San Martín (T). ZONA B: Nueva Chicago 0 - Estudiantes Río Cuarto 1, Brown (A) 2 - Atlanta 3, Temperley 1 - Almirante Brown 1, Almagro 1 - Defensores Unidos 1, Gimnasia de Mendoza 2 - Aldosivi de Mar del Plata 3. Hoy: 16hs Gimnasia de Salta vs Mitre (SdE), 21hs TV Defensores de Belgrano vs Dep. Madryn.



Las formaciones de los equipos:



Chaco For Ever: 1-Gastón Canuto; 4-Maximiliano Romero, 2-David Valdez, 6-Milton Leyendeker y 3-Mathias Silvera; 8-Brian Nievas, 5-Santiago Valenzuela y 10-Daniel González; 7-Gastón Novero, 9-Genaro Rossi y 11-Franco Perinciolo. Suplentes: 12-Leandro Ledesma, 13-Santiago Bustos, 16-Brandon Obregón y 20-Joel Martínez. DT: Raúl Valdez.



Atlético de Rafaela: 1-Mayco Bergia; 4-Ayrton Portillo, 2-Rodrigo Colombo, 6-Francisco Oliver y 3-Franco Quiroz; 8-Augusto Berrondo, 5-Matías Fissore, 7-Juan Capurro y 11-Jonás Aguirre;10- Lucas Albertengo y 9-Nazareno Funez. Suplentes: 12-Ignacio Turnes, 13-Nicolás Kozlovsky, 14-Joaquín Stizza, 16-Iván Bravo. DT: Ricardo Pancaldo.



Goles: 59m Genaro Rossi (CH) y 73m Gonzalo Cañete (CH).



Cambios: 62m 20-Juan Galeano x Berrondo (AR), 63m Gonzalo Cañete x Perinciolo (CH), 69m 17-Alan Sombra x Novero, Mateo Maccari x Valenzuela y 18-Javier Iritier x D. González (CH), 70m 15-Emiliano Agüero x Fissore y 19-Patricio Vidal x Fúnez (AR), 75m 14-Agustín Bellone x Romero (CH), 78m 17-Bautista Tomatis x Quiróz y 18-Francesco Toldo x Capurro (AR).



Amarillas: Mathías Silvera y Santiago Valenzuela (CH); Rodrigo Colombo, Patricio Vidal (AR).



Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Asistentes: Pascual Fernández y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: Mariano Agli.